Nepřišel jsem dělat politiku, nabízím služby zemi, tvrdí nový ministr Blatný

Jaká budou vaše rozhodnutí v souvislosti s pandemií koronaviru? Budete pokračovat ve zpřísňování opatření?

Je jasné, že opatření, která byla uvedena, pravděpodobně začínají působit. Když říkám pravděpodobně, tak tím myslím, že vidíme, že šíření nákazy začíná zpomalovat. Čísla sice ještě nějakou dobu porostou, ale ten nárůst se snižuje a pro nás by to mohlo být to pomyslné světlo v tunelu. Jestliže bychom ale nyní jakkoli opatření, která jsou teď, uvolňovali, tak bychom to světlo nakonec vůbec nemuseli vidět.



Zpřísňování opatření nás už tedy nečeká?

Nemyslím si, že je nezbytné nyní nařízení dále zpřísňovat nebo zavádět nová. Nesmírně ale apeluji úplně na všechny, aby pro svoji vlastní ochranu ta opatření dodržovali. Navrhovat nějaké rozvolnění teď ale určitě nebudu.



Hovoří se o přetížení zdravotnického systému, a teď nemyslím kapacitně, ale personálně. Máte informace, že by už některé nemocnice neměly doktory nebo zdravotní sestry?

Oni jsou spíš naprosto vyčerpaní a další zvyšování zátěže na ně už není možné. Mimochodem to je i jeden z důvodů, proč chce vláda pokračovat ve stavu nouze. Ten nám totiž umožní získat další kapacity. A jedna z věcí, která může zásadně pomoct, je to, že k tomu nebudeme přistupovat jenom pasivně, ale že uděláme i něco aktivního. A tím aktivním prvkem je zahájení testování od příštího týdne právě v domovech pro seniory nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. Zavčas tím zachytíme populaci, která by, pokud bychom nic neudělali, nakonec skončila v nemocnicích.



Reprodukční číslo (kolik lidí nakazí jeden infikovaný) kleslo na 1,1. Očekávaly to vaše modely, nebo je to překvapení?

Není to překvapení, bylo to očekávané a je to dobře. Jestliže se naplní očekávání, tak je to skvělé, jen si musíme uvědomit, že ve chvíli, kdy je třeba hypoteticky tisíc nakažených, tak i reprodukční číslo 1,5 nemusí být zásadním problémem pro systém, protože za danou dobu přibude 1 500 nakažených. Kdyby bylo v populaci třeba milion a číslo by bylo 1,1, tak vzroste počet lidí, kteří vyžadují péči, o milion sto tisíc. Jinými slovy reprodukční číslo je potřeba brát relativně. Ale jsme rádi, že ten stav, který je, odpovídá našim predikcím a modelům.



Kdy nebo při jakém čísle skončí zákaz večerního vycházení?

Na tuto otázku vám teď neumím odpovědět. Večerní vycházení je diskutovaná věc, ale je to v podstatě jen nástroj, jak kvantifikovat, jestli lidé chodí nebo nechodí ven. Z mého pohledu je to samozřejmě něco, co je nepříjemné, když se to řekne. Ve chvíli, kdy bychom se všichni chovali zodpovědně, tak by podobná opatření nemusela být.



Kdy by mohlo dojít k otevření restaurací?

Ani na to vám teď odpovědět neumím a asi ani nechci, protože by to bylo věštění z křišťálové koule. Věřím, že se ale něco pozitivního začíná dít, a jestli se to potvrdí, tak na to máme jeden až dva týdny.



Při prodloužení nouzového stavu budou dál platit i vyhlášená opatření?

Je to záměr.



Nelitujete dnes svého přirovnání, že covid-19 je horší chřipka?

Čekal jsem, kdy se zeptáte. Snažím se, abych nemusel nikdy ničeho litovat. Neříkám, že někdy neudělám něco špatně, to udělá každý. Ale snažím se ničeho nelitovat. A nelituji ani tohoto, protože je to vyjádření medicínské. Použil jsem ho při jednání s pacientskými organizacemi. Jestliže chcete někomu něco vysvětlit, tak musíte použít příměr, který zná. Chřipku zná každý a o tom, že covid je těžší než chřipka, tak o tom asi nemusíme diskutovat.

Přivedete si na ministerstvo své lidi?

Zatím je brzy na nějaké hodnocení. Snažím se dělat věci až ve chvíli, když k tomu mám nějaký důvod. Tudíž mi připadá nejsprávnější, že se napřed seznámím s chodem i lidmi na ministerstvu a potom se rozhodnu. V případě, že nebudu vidět důvod k nějakým změnám, tak k nim třeba ani nedojde.



Jsem odborník, nepřišel jsem dělat stranickou politiku

Do jaké míry bude vaše rozhodování ovlivňovat premiér?

Pan premiér je premiérem celé vlády, tudíž on ovlivňuje rozhodování všech ministrů. Na druhou stranu, a já jsem to nakonec už řekl, když jsme se s premiérem poprvé bavili, tak jsem byl velmi rád, že jsem s ním mohl otevřeně probrat, že nechci, aby moje práce byla ovlivňovaná politickými názory. Nepřišel jsem dělat stranickou politiku.

Takže když premiér nebude s vaším rozhodnutím souhlasit, tak mu neustoupíte?

To je taková trošku podsunutá otázka. Myslím si, že když se dva lidé chtějí dohodnout, tak se dohodnou nebo se mohou také pohádat. Nemám důvod ustupovat ze svých názorů, pakliže mě druhý člověk nepřesvědčí o svých názorech. Ale nepřišel jsem proto, abych se hádal.



Zajímá mě také váš údajný podpis na petici Milionu chvilek vyzývající premiéra Babiše k odstoupení. Zprvu jste říkal, že by ten podpis nemusel být váš. Poté jste přiznal, že jste výzvu podepsal.

Přiznávám, že když jsem byl poprvé dotázán na podpis pod peticí spolku Milion chvilek pro demokracii, tak mě to zaskočilo. Jakkoliv nejsem profesionální petent, petic jsem za život podepsal několik. Proto jsem reagoval takto. Během odpoledního rozhovoru pro Právo byl pak dotaz už konkrétnější. Přesto jsem si fakt, že jsem tak učinil, hned nevybavil a redaktorovi řekl, že nemohu vyloučit, že stejně jako můj falešný Twitter, i můj podpis na petici nemusí být pravý.



Poté mě kontaktoval zástupce Milionu chvilek pro demokracii a potvrdil pravost mého podpisu z roku 2018. Proto potvrzuji, že jsem v roce 2018 petici podepsal. Nemám proč to skrývat, nemyslím si, že by toto měl být argument pro diskreditaci mé osoby. Každý přece může vyjádřit svůj názor.

Nepřipadá vám zvláštní, že napřed se proti premiérovi vymezujete a teď jste v jeho vládě?

S panem premiérem jsem měl možnost od začátku otevřeně a na rovinu komunikovat. Nejsem členem žádné politické strany ani hnutí a ani to v budoucnu neplánuji. A myslím si, že navzdory všemu, co jsem udělal nebo neudělal, má cenu nabídnout mé služby této zemi.

Myslíte si, že vám to lidé uvěří?

Nebudu nikomu zazlívat, když se na mě za to bude hněvat, kritizovat mě za to. Nejsem lhář, otevřeně říkám, že jsem petici podepsal. Existují snahy situaci politizovat. Přicházím jako odborník a mohu vás ujistit, že má rozhodnutí nebudou motivována stranickými cíli.