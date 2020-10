Speciální školy od pondělí zavírají. Rodiče i ředitelé krok spíš vítají

Vláda o uzavření speciálních škol rozhodla na pátečním jednání. Návrh předložil ministr školství Robert Plaga. Školy budou uzavřené do konce nouzového stavu, který Sněmovna v pátek prodloužila do 20. listopadu. „Termíny ale nejsou konečné, bude záležet na epidemiologické situaci,“ řekl ministr Robert Plaga. Mateřské školy zůstávají jako jediné otevřené.

Robert Plaga @RobertPlaga Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky. https://t.co/0EhltQ1E9J oblíbit odpovědět

Speciální školy byly společně právě s mateřinkami jediné, které v době exponenciálního šíření nového typu koronaviru fungovaly. Podle Veroniky Šimůnkové, které je maminkou čtyř dětí, se mohly zavřít už dříve.



„Spousta dětí má ještě přidružená onemocnění. Dcera má problémy se srdcem, takže jsme ji do školy neposílali od poloviny října. Uzavření speciálních škol chápu a za mě mohlo klidně nastat společně s prvním stupněm,“ říká Veronika Šimůnková, která má tři handicapované děti, všechny osvojené.

Speciální školu navštěvuje v prvním ročníku dcera, nejmladší je ještě batole a syn má těžké problémy se sluchem. Ten ale v rámci inkluze navštěvuje klasickou základní školu s asistentkou. Pro něj byla docházka s rouškami složitá.

„Hodně si pomáhá odezíráním ze rtů, takže to bylo v podstatě nemyslitelné, aby do školy chodil. S tím mu těžko pomůže i asistentka, protože kvůli rouškám ‚nevidí’, co učitelka zrovna říká,“ dodává Šimůnková.



Podobné argumenty sdílí i Petr Hanák, který je ředitelem Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno. Základním problémem jsou přidružená nemocnění, která děti mají a také fakt, že řada z nich není schopná nosit roušky. Spadají pod výjimku, takže je nosit ani nemusí. Virus se tak ale v prostředí více šíří.

„Děti jsou také hodně kontaktní, a to myslím v tom nejlepším slova smyslu. Často přiběhnou svou učitelku obejmout. Bez roušek jsou ale bez ochrany. Složitější je také dodržování zvýšených hygienických požadavků, především u dětí se sníženým intelektem,“ popisuje Hanák. Pod školu spadá pět budov, tři už jsou kvůli karanténám zavřené z pokynu hygieny.



Školu „přivřela“ už karanténa a pozitivní případy

Téměř každý den řediteli Hanákovi někdo z personálu volá, že má buď nařízenou domácí karanténu, nebo je dokonce pozitivní. Řady učitelského sboru tak řídnou a plošnému uzavření škol se Hanák nebrání. Na distanční výuku už si připravili plán podle letních instrukcí v ministerském manuálu.

„U nás je to ale hodně individuální podle potřeb dítěte. Nejde to udělat tak, abychom pro jednu třídu připravili takový rozvrh, pro druhou jiný. Handicapy jsou namíchané, takže je to opravdu hodně individuální,“ doplňuje ředitel Hanák.



Někteří rodiče učivo preferují elektronicky, jiní zase v papírové podobě, která bude v dispozici ve škole. Podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání se dá vzhledem k současnému vývoji epidemie v Česku uzavření speciálních škol pochopit. Měly by se ale otevírat při prvním rozvolňování opatření.

„Po opětovném otevření by zároveň rodičům mělo být umožněno rozhodnout, zda pro své dítě nadále preferují distanční či prezenční vzdělávání bez ohrožení jejich nároku na ošetřovné,“ popisuje společnost v doporučeních. Do distančního vzdělávání by se měla zapojit školská i sociální zařízení a mimo nich také studenti středních pedagogických škol a pedagogických fakult, což by mohlo být v rámci plnění jejich výuky.

Podporu měl Plagův návrh na zavření speciálních škol i od nového ministra zdravotnictví Jana Blatného. „Obecně v případě, že bude požadovat uzavření speciálních škol, tak já ze svého pohledu mu v tom bránit nebudu,“ řekl na tiskové konferenci k aktuálnímu vývoji epidemie Blatný.

V Česku jsou kvůli zhoršení vývoje epidemie nemoci covid-19 od 14. října uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku. Otevřeny jsou zatím kromě mateřských a speciálních škol jen některé školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů.