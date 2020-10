Odnesou to prvňáčci, peníze na vybavení nepřišly, říká ředitelka základní školy

Minulý týden ve čtvrtek vláda oznámila hybridní výuku na druhém stupni. V pondělí však nařídila uzavření škol včetně prvních stupňů. Řídíte školu, kde je 1300 dětí. Zvládnete v tak krátkém čase naplánovat celoškolní distanční výuku?

Bylo to náročné, ale za pátek se nám podařilo rozdělení prezenční a distanční výuky naplánovat dobře a vyhovovalo to všem požadavkům. Distanční výuka však pro nás bude představovat těžko zvládnutelné potíže.

Proč?

Každý nemá připojení k internetu. Všichni také nemají vlastní notebooky a počítače s kamerami. Což je problém, který budeme muset řešit částečnou výukou online, a částečným vyvěšením materiálů na webu.

Takže to bude v rámci úkolů?

V podstatě ano, rodiče budou muset s dětmi pracovat i samostatně, pokud se nebudou moci připojit a materiály si od nás stáhnout jinde než doma. Ve škole stále nemáme dostatečné vybavení.

Jak to? Ministerstvo deklarovalo, že peníze rozesílá.

To ano, ale zatím nepřišly, takže jsme nakupovali ze svého současného rozpočtu. Teď jsme na magistrát dávali požadavky na modemy. Nejsme absolutně nevybavení, ale na rovinu – máme toho málo. Máme vybavení pro učitele, ale nemáme už vybavení, které bychom mohli půjčovat dětem domů. Navíc na trhu není skoro nic, co by pro nás bylo dostupné, je zahlcený požadavky. Skladové zásoby obchodů jednoduše nejsou takové, abychom mohli objednat to, co potřebujeme.

Řešíte kromě nedostatku technického vybavení nějaký další problém?

Musíme vařit. Takže teď budeme obvolávat rodiče, jestli o to mají zájem, nebo ne. Aby se náhodou nestalo, že děti z oběda odhlásíme a oni si pak pro něj přijdou.

Malé děti to odnesou nejvíc

Prožíváte už druhé plošné uzavření škol. Jak se to může podepsat na dětech samotných? Prvňáčci a druháci přece jen potřebují pedagogické vedení, aby se psát, číst a počítat nejen naučili, ale aby vše zvládli technicky.

Děti z druhých ročníků to budou mít podle mě nejhorší. Nemusejí umět dobře psát, čtení jim může dělat problémy a tak dále. Je to samozřejmě individuální, ale výpadek je znát. I když se rodiče snažili, je náročné naučit se psát správně. Ve chvíli, kdy se děti v novém školním roce nastartovaly, je zase posíláme pryč. Pravda, omezení platí zatím na dva a půl týdne, ale že to bude na čas, jsme si mysleli i ve čtvrtek. Není a nebude to pro malé děti jednoduché. Není to pro ně dobré a patří k těm, kteří dopady restrikcí odnášejí nejvíc.

Takže naučit se psát je jedna věc, ale naučit se psát správně je věc druhá.

Je to tak. Učení psaní, počítání a čtení probíhá celý rok a druhé ročníky to mají opět zkrácené. Konkrétně psaní potřebuje vedení učitelů, to distančně dělat nejde. Rodiče se snaží, ale sami už často nepíšou správně. Všem se časem písmo kazí. Prvňáci to možná ještě doženou, když bude uzavření škol krátké a opravdu jen na dva a půl týdne, ale pro druháky už to bude složitější.

Psaní se učí přece celý školní rok.

Ano, prolíná se celým rokem. Není to práce na pár vyučovacích hodin. Ale správné základy jsou důležité, už teď se děti učí uvolňovací cvičení. Rozhodně však netvrdím, že by se rodiče s dětmi minulý školní rok nebo teď neučili a neprocvičovali látku. Vůbec ne! Jenže i pro ně bylo neskutečně náročné přijít z práce domů a pak se ještě plně věnovat dětem při výuce. To je skoro nemožné. Jde o to, že děti neučí správně. Pak se sice umějí podepsat, nebo dokážou něco přečíst, ale neznají třeba význam písmenek.

A jak na to rodiče reagují? Už vás kontaktovali a ptali se, jak to ve škole bude?

Jsou nešťastní a nervózní. Zaprvé z chaotické organizace. Nevíme například, kdo bude vydávat potvrzení o nároku na ošetřovné. Mně třeba volají rodiče, že jej chtějí vystavit, jenže my zatím nemáme pokyny, jestli ho máme vystavovat, nebo ne. Mluví se o tom, že stačí čestné prohlášení, protože všichni vědí, že školy jsou zavřené. Ale zaměstnavatelé to zase často vyžadují. Takže i to je nejasné. Někteří rodiče řeší také obědy.

Takže organizace a papírování je hodně. Mohla jste to nějakým způsobem předvídat? Čekala jste zavření prvních stupňů?

Druhý stupeň jsme předvídali, ale první ne. Myslela jsem si, že první stupeň určitě nezavřou a do školy chodit bude.

Jsme škola určená pro děti zdravotníků

Martin Balík, vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze, zavření prvních stupňů označil za kudlu do zad. Spousta zdravotníků má totiž děti na prvním stupni základních škol.

Chápu to rozhořčení, pro rodiče z těchto profesí je to mimořádně náročné. Proto nás magistrát vyčlenil jako školu, která má učit děti zdravotníků. Jestli nás tedy ve finále skutečně magistrát vyzve. Každopádně jsme na to připravení.

Budete učit jen děti zdravotníků z vaší školy?

To ne, můžou k nám docházet také děti zdravotníků, které k nám jinak nechodí. Byli jsme určeni pro všechny.

Jak příprava vypadá?

To je taky otázka – nevím, jak to teď přesně bude. Ale na jaře jsme dostali seznam dětí, které k nám půjdou a podle toho jsme se zařídili. Předpokládám, že se nic nezměnilo, ale s jistotou to říct nemůžu.

Hlásí se k vám zájemci sami, třeba přes nějaké formuláře?

Ne, jde to přes magistrát. Ten otevření řeší se školami individuálně. Na jaře se lidé přihlašovali přes své zaměstnavatele, tedy přes nemocnice a záchranný systém. Instituce pak posílaly jména na magistrát, který to potom řešil se školami a dal jim seznamy.

Nakolik tápete, jestli to, co platí dnes, bude platit i zítra?

Samozřejmě jsme v nejistotě, ale hlavně jsou v nejistotě rodiče. Nervozita je a mělo by se to říct jasně. A vrátím se k prvnímu stupni, kdy podle mě první a druhé ročníky měly do školy chodit i nadále. Vesměs celý první stupeň. Ale nejsem epidemiolog. Jenže učit první stupeň na dálku není jednoduché, nemají ještě takovou technickou zdatnost. Na druhém stupni to takový problém není, ale co s prvňáčky? Jak je máme přimět, aby udrželi pozornost? U obrazovky to je prostě složité.

Sama jste jako ředitelka musela nad organizací těch dvou týdnů strávit spoustu času, teď z toho neplatí nic, takže jste plýtvala časem. Mohla jste místo toho připravovat něco jiného?

Mohla jsem se věnovat jinému plánování a všichni ředitelé v republice toho mají až nad hlavu, což si očividně nikdo neuvědomuje. Hlavně na těch vyšších postech. Rodiče se většinou omlouvají, že volají, ale mají konstruktivní dotazy. Musí to s námi řešit, protože nevědí, co se na naší škole bude vlastně dít. My zase nemáme všechny potřebné informace – viz ošetřovné. Takže já si tady ukládám telefonní čísla s tím, že jim budu volat, až se něco dozvím.

Když opomineme technickou stránku nutnosti vzdělání, nebudou dětem chybět i sociální kontakty? I o nich škola je a teď jsou to další týdny doma, kdy budou děti zavřené doma.

Ani to není dobře. Děti ztrácejí návyky, které škola přináší. Někteří rodiče se snažili jet ve stejném režimu, jaký je ve škole, jiní ne. Takže děti ztratily systém, do kterého se je školy od začátku září snažily vrátit. Teď se to opět mění. I když někdo řekne, že je to pouze dva a půl týdne, jsou to týdny, kdy jsou děti pryč ze školy a nejde o prázdniny. Takže doufejme, že to skutečně budou jen ty dva a půl týdne a ne víc. To se pak dá srovnat třeba s tím, že dítě onemocní a někdy ve škole chybí.