Výbor kvůli Volnému určitě zasedne. Budu chtít nejpřísnější trest, řekl Gazdík

Potyčka nastala potom, co předsedající Tomáš Hanzel vypnul Volnému mikrofon. Předseda Sněmovny Radek Vondráček Volného vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Jednací sál podle Vondráčka zažil něco, co ještě nezažil.



Pamatujete si, že by se někdy ve Sněmovně stalo něco podobného?Nepamatuji. Upřímně řečeno, možná každého voliče by tohle mohlo donutit k přemýšlení, koho konkrétně do Sněmovny volí. Jako voliči totiž nevolíme jen strany, ale i konkrétní poslance. A je důležité znát je, vědět, jakým způsobem se chovají. Protože tohle je něco, co se stát nemělo.

Sám jste byl čtyři roky místopředsedou Sněmovny. Jak moc důležitá je role předsedajícího v rámci Sněmovny?

Předsedající je nejvyšší autoritou, díky němuž může Sněmovna vůbec fungovat. Je to někdo, kdo zásadním způsobem řídí a ovlivňuje to, jak vypadá Sněmovna navenek. V jednacím řádu je předsedající posvátný.

Jinými slovy se za každé okolnosti předsedající respektuje. To nebyl jen incident mezi dvěma třemi pěti poslanci, to byl incident, kdy pan poslanec Volný napadl předsedajícího. To je něco, co by nemělo zapadnou a mělo být potrestáno naprosto nejpřísnějším způsobem.

Mluvíte o nejpřísnějším potrestání. Jste místopředsedou Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny ČR. Zasedne kvůli tomuto incidentu výbor?

Určitě ano. Jsem si jistý, že zasedne. Nyní je ještě brzy, ale jako vedení výboru se určitě budeme chtít sejít co nejdříve. Já osobně po diskuzi s kolegy budu navrhovat to nejpřísnější potrestání, které jednací řád umožňuje.

Tím myslíte konkrétně co?

Konkrétně je to zásadní srážka z platu.

Volný a jeho kolega Marian Bojko odmítli ve Sněmovně nosit roušku. Jejich možným porušením hygienických opatření se zabývá policie. Budete případně ve výboru řešit i poslance Bojka?

Padni komu padni. Jsme poslanci, ať si o rouškách či o jakémkoliv opatření, které vláda nařídila, myslíme cokoliv. Pokud zákonodárce nedodržuje zákony a vyhlášky v tomto případě, tak to je něco hodně špatně a je nutno zasáhnout.

Volný po incidentu uvedl, že nerezignuje na svůj mandát. Měl by ho podle vás složit?

Samozřejmě že měl. Nicméně vím, že tato výzva bude planá, protože pan Volný něco takového plánoval a chtěl. Pan Volný se snaží soustředit na segment voličů, kteří něco takového možná ocení. Je to smutné, ale je to tak.