Volného „flákanec“, Kapitol po Česku. Lidé si utahují z potyčky politiků

Nevídaná událost ve čtvrtek přerušila jednání dolní komory o prodloužení nouzového stavu. Místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel z ČSSD nejprve po opakovaném upozornění vypnul mikrofon nezařazeného poslance Volného, protože při projevu nemluvil k věci.

Ten se vzápětí vydal k Hanzelovu místu a snažil se dostat ke slovu odtud. „Nechte mě vystoupit, jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit,“ domáhal se Volný a zápolil přitom s Hanzelem. Tomu se vydali na pomoc další poslanci a snažili se Volného odtrhnout, ten svoje postavení dlouho bránil, pak však místo opustil.

Lidi na sociálních sítích očividně nejvíce upoutala Volného hláška „Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec.“ Sportovní fanoušky rychle napadlo spojení s českým hokejistou Tomášem Plekancem. Koláž sdílel i poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Slovo flákanec využil při tvorbě rovněž známý grafik Tomáš Břínek, který sdílel hned několik koláží na svém instagramovém profilu TMBK. V další z nich přirovnal rvačku k bojovému sportu MMA, což podle něj vzbudilo zájem zápasníka Karlose Vémoly o vstup do Sněmovny.

Na téma bojových sportů si přisadil i parodický účet mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který zase vtipně zapracoval Volného příjmení. Kromě „flákance“ se ujaly také narážky na slovní spojení „ring Volný“.

Jiří Ovčáček MMA mě nudí, ale na živý zápas ve Volném stylu si vždycky udělám čas.

Pobavilo i video zachycující překlad do znakové řeči pro neslyšící, které bylo u televizního přenosu k dispozici. Tlumočník České televize do znakové řeči Jaroslav Švagr se se situací vypořádal profesionálně, i když asi i jeho muselo překvapit, co se ve Sněmovně děje.

Některým uživatelům sociálních sítí událost připomněla nedávný útok příznivců tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa na budovu Kapitolu ve Washingtonu. Připomínali však, že z hlediska závažnosti jsou situace nesrovnatelné.

Miroslav Kalousek @kalousekm Sotva jsem odešel, už se perou.... Ne, teď vážně: Poslanec Volný se dopustil násilí na předsedajícím schůze. To nelze tolerovat, něco takového si nikdo nesmí dovolit. Měl by zasednout mandátový a imunitní výbor a uložit nejpřísnější možný trest. https://t.co/5C9MKXKQuB oblíbit odpovědět

Politici, kteří ve čtvrtek na Volného reagovali, si mnohdy nebrali servítky. Předseda KDU-ČSL ho označil za „magora, který ve Sněmovně nemá co dělat.“ Poslanec Feri o něm mluvil jako o „sobeckém idiotovi“ ještě před potyčkou, protože Volný neměl při svých vystoupení roušku. Vtipnou narážku přidal i Miroslav Kalousek, který nedávno Sněmovnu opustil. „Sotva jsem odešel, už se perou,“ napsal ironicky.

Nový předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek hovořil o „vystoupení primitiva, který se uchyluje k brachiálnímu násilí.“ O Volném mluvil jako o zástupci odpíračů roušek a jeho příznivce vyzval, aby se nenechali očkovat. „Darwin zajásá, evoluce zvítězí,“ řekl Válek. I na toto téma se na internetu objevily vtipy.