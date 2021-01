Volný těžce přestřelil. Lidem z jeho bubliny se to asi líbí, říká politolog

Pamatujete si, že by se už něco podobného v českém parlamentu odehrálo? Poprali se politici na Ukrajině, v Turecku, ale u nás si nic takového nevybavuji...

Ani já ne. Kam až do historie dohlédnu, tak si nepamatuji, že by u nás poslanec napadl předsedajícího.



Jak se tedy stane, že se demokratická debata takhle zvrhne?

Má to být pořád diskuze a nikoli boxerský ring. Toto do kultivované debaty nepatří. Pan poslanec tady těžce přestřelil. Jistě, zviditelnil se, upozornil na sebe. Věřím, že se to některým lidem asi i bude líbit – na ně bezesporu cílil. Působí to na mě jako vyústění bublinky, ve které žijí. Jejich pojetí svobody ale není slučitelné s tím, v jakém složitém stavu žijeme.



Myslíte nouzový stav?

Nejen ten, ale i dobu, kdy je třeba chránit se před nebezpečným virem a dodržovat opatření. Ale pokud ho někdo jako nebezpečný nevnímá, je to pro něj omezování svobod a pak to takhle dopadá. To, co předvedl pan poslanec Volný, již nemá s politickou diskuzí nic společného. Odpor vůči covidu a opatřením a omezením vidíme i ve společnosti v rámci různých protestů, třeba restauratérů a podobně, ale to, co proběhlo ve Sněmovně, je již za hranou.



Není to poprvé, co politik zvolil drsnější slova či chování. Vezměme si například nedávno končícího Miloslava Kalouska, který občas užil vulgarismy, Miroslav Macek hájil svou čest tím, že dal nečekaný a tvrdý pohlavek Davidu Rathovi. Nemění se politická debata?

Tak víme, že facky se dávají, ale nemá to být. Dostáváme se na úroveň rozvojových zemí. Profesionál prostě takovéto věci ustojí. Mně je úplně ženantní tady o tom vůbec mluvit, protože jsou v současné situaci daleko důležitější věci, které je potřeba na politické scéně probírat. Toto je prostě hulvátství. Tečka.



Sněmovna snese mnohé, ale není to žádný „ring Volný“

Pana poslance Volného nakonec z jednání vyloučili, to je v pořádku? Sám se obhajoval tím, že je zvolený zástupce lidu a politická debata snese mnohé.

To snese, ale není a nemůže být bezbřehá. Demokracie neznamená neomezené možnosti projevu a ano, poslanec má rozsáhlé možnosti svobody projevu, imunitu a jak říkáte, Sněmovna snese mnohé, ale toto již ne. Pokud předsedající poslance Volného upozornil na nevhodnost projevu a pokud se agresivita a urážky stupňují, pak ho podle mě může zbavit slova a vypnout.



Předsedající Tomáš Hanzel tedy udělal dobře, že panu Volnému vypnul mikrofon?

Předsedající má odpovědnost za to, v jakém duchu bude debata vedená. Je to odpovědná funkce, tady je to pěkně vidět. Slovo se odebírá třeba při urážkách a má to být vždy až po upozornění. Podle mě proti jednacímu řádu Sněmovny vypnutí mikrofonu za této situace rozhodně nejde. Určitě máte možnost být nespokojen, vulgarity se v politických debatách taky objevují, to víme a známe, ale má to být v mezích.

Co by se teď mělo dít? Vykázali ho z jednání a co dál?

Tím vykázáním jsme se možná dostali trochu na tenký led a je to spíš otázka na ústavního právníka. Po napadení tam ten člověk ale opravdu nemá co dělat. Poslanec je sice ve Sněmovně poměrně dost chráněn, ale opět – není to bezmezné. Není možné z toho dělat nějaké bojové hřiště. I zvolení zástupci lidu se mají umět chovat. Mají jednat, vystupovat – třeba tvrdě, urážlivě, ale jsou to lidé jako my a má to mít meze. Teď bude zajímavé sledovat, jak zapracují mechanismy Sněmovny a zda za to bude nějak potrestán.