KOMENTÁŘ: Volný není plodem zhrubnutí politiky, ale buranství

18:33

V každém lidském společenství, zájmové, profesní či jiné skupině, se najdou lidé bystří, méně bystří, hloupí a občas i úplní debilové. Řečeno s Cimrmany: Může se vám to nelíbit, můžete proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžete dělat, komentuje čtvrteční šarvátku politiků ve Sněmovně komentátor MF DNES Petr Kolář.