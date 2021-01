Poslanci budou řešit trest pro Volného, jenž napadl kolegy a hrozil flákancem

Konflikt nastal poté, co místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel z ČSSD při jednání o prodloužení nouzového stavu vypnul mikrofon poslanci Volnému, který začal urážet jak jeho, tak další sociální demokraty.

„Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže,“ řekl Volný. „No tak to přijďte,“ opáčil mu Hanzel. „My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše jméno a desítka,“ byla slova Volného, po nichž ho řídící schůze vypnul.



21. ledna 2021

Volný se pak vypravil k řečnickému pultu místopředsedy Sněmovny a snažil se vší silou pokračovat dál ve svém vystoupení. „Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec! Jasné?“ vyhrožoval do mikrofonu místopředsedy Sněmovny.

Hanzelovi přispěchali na pomoc šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka a další kolegové, se kterými se Volný začal prát. Nakonec ho ze sálu vyvedla ochranná služba a policie oznámila, že incident prověřuje pro podezření z výtržnictví.



Lubomír Volný i jeho nezařazený kolega Marian Bojko (oba byli zvoleni za SPD) se navíc v jednacím sále pohybovali bez roušky či jiné ochrany úst, přestože je kolegové vyzývali, ať respektují opatření proti šíření koronaviru.

Po vystoupení Bojka byla dokonce přerušena schůze, aby mohl být dezinfikován řečnický pult pro poslance.