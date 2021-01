V ledové vodě můžete být nejdéle 22 minut, říká šéf pražských otužilců

Narůstající počty vyznavačů ledové vody přisuzuje šéf pražských otužilců hned několika faktorům: „Ten největší je, že přišel covid, všechna sportoviště jsou zavřená, lidé neměli co dělat, otužování se začalo věnovat více lidí a celé to pak umocnily sociální sítě. Na Facebooku či Instagramu se lidé se rádi pochlubí, rádi zážitky sdílejí a tak se to nabalovalo. Navíc k tomu otužovat se přidalo i pár známých osobností a máme tady současný stav, kdy k vodám přichází více a více lidí a už je to takové nezastavitelné.“

Máte z toho radost?

Mám určitě radost, že se otužování dostalo do širšího povědomí. Ale také je třeba dodat, že část lidí u toho určitě nevydrží a možná je to i tím, že ne vždy to dělají lidé podle nějakých správných zásad a pak je to může i odradit.

Jak otužování funguje, čím přesně prospívá našemu zdraví?

Je to výborné jako prevence, člověk otužováním získává a posiluje imunitu a je pak opravdu méně nemocný, snižuje se četnost různých nachlazení a „rýmiček.“ Tělo si zvyká na chlad, na extrémně nízké teploty a zvyšuje se odolnost vůči tomu. Otužováním se konkrétně zvyšuje hladina bílých krvinek a cytokinů - proteinů důležitých při imunitní odpovědi v krvi, tím se zrychluje obranná reakce na cizorodé látky.

Jak s otužováním začít, aniž bych si uhnala zánět ledvin?

Určitě doporučuji začít sprchami. Leden totiž není ideálním měsícem na začátek otužování a lezení do venkovní vody, je dobré mít nějaký náběh aspoň tak dva až tři týdny pravidelného denního sprchování studenou vodou. Není potřeba tu vodu postupně schlazovat, můžete klidně otočit kohoutek rovnou na studenou poté, co se osprchujete klasicky podle svého a následně se tedy osprchujete studenou.

Doporučuji odspoda, respektive nejdříve začít rukama, které jsou otužilé prakticky u každého a postupovat od dolních končetin postupně nahoru. První sprcha může být na začátek patnáctivteřinová, není potřeba to přehánět, aby vás to neodradilo. Když toto zvládnete, tak si postupně přidáváte vteřiny každý další den. Ve chvíli, kdy jste ve studené sprše každý den zhruba minutu, pak jsou vaše tělo a mysl připravené na teplotní šoky a na cestu do venkovních vod.

Jak by měl vypadat první vstup do venkovní ledové vody?

Je dobré se spojit s někým, kdo už se otužování věnuje déle, aby vás zajistil při prvním pokusu. Rozhodně je důležité znát svůj zdravotní stav. Pro sprchování to tak klíčové není, ale pro vstup do venkovní vody, která má pár stupňů nad nulou, je vysoce vhodné zdravotní stav konzultovat s lékařem. Úplně nejzásadnější je, abyste měli v pořádku srdíčko. My organizovaní otužilci tak každým rokem podstupujeme zátěžový test EKG. Pak nám doktor řekne, že můžeme nebo že můžeme s nějakým omezením a také se i stává, že někdo tím vyšetřením neprojde.

Co ohlídat během první cesty do zamrzlé vody?

V první řadě v této době vezmete sekeru a prosekáte si tam vstup. Při té cestě k vodě je do poslední chvíle dobré být teplotně zajištěn, to znamená nejít nějakou dlouhou dobu bez pantoflí, bez županu. Zvláště, když tam jdete jako nováček, tak si to teplo udržte co nejdéle. A ve chvíli, když už se svléknete, nijak zbytečně neváhejte. V podstatě jako když jdete někam po schodech do sklepa a nejlépe tedy s někým, kdo už se otužuje delší dobu, takže vás může vzít za ruku, abyste měli lepší komfort fyzicky i psychicky.

Jaké jsou první pocity novopečeného otužilce v mrazivé venkovní vodě?

Ve chvíli, kdy jste náhle vystavená studené vodě, máte pocit, že nemůžete dýchat, voda vás silně obklopí až sevře a v této chvíli, pokud jste na to připravena, tak víte, že se děje něco normální, je ale potřeba dýchat a neleknout se toho a pak se hlavně hýbat a plavat.

Jak dlouho máme vydržet ve vodě při prvním ponoru?

Ideální je napoprvé alespoň třicet až šedesát vteřin. Tělo po třiceti vteřinách překoná prvotní šok. Pokud byste tam byla méně času, zažila byste jen ten nepříjemný pocit a to by vás pak nadále spíš odradilo. Když ale necháte tělo adaptovat na ten základ, pak zažijete i příjemný pocit, který vás namotivuje na další otužování.

Další věc ale je, že po delší době už máte najednou pocit, že tam můžete pobýt klidně neomezeně dlouho a to je nebezpečné. Takže po těch třiceti až šedesáti vteřinách je dobré vylézt a během půlhodiny byste si pak měli získat své původní teplotní nastavení. Rychle se obléct a zahřát se. Příště si můžete přidat dalších třicet či šedesát vteřin a pak to postupně pozvolna prodlužovat až se dostanete na nějaké svoje optimum, ale rozhodně to nepřehánět. Chodit do studené vody, aby vám to dělalo radost, ale nehledat v tom trhání rekordů.

Existuje nějaké otužilecké časové maximum?

Někdo se zastaví na pár minutách a někdo jich ve vodě stráví i deset. Strop v ledových vodách do čtyřech stupňů Celsia je dvacet dva minut, to je dávno osvědčený čas a stanovený i předpisy zimního plavání. Tam se samozřejmě dostane člověk až po několika měsících trénování.

Jak je to s těmi technikami, přeci jenom od dob léčitele Kneippa uplynulo hodně času. Zůstávají stále stejné, nebo se u otužování řada věcí změnila i na základě moderní vědy?

Jsou v podstatě desítky let stejné, jedná se o osvědčené postupy, techniky, které si předáváme z jedné otužilecké generace na další. To, co se mění, je prohlubování sportovního aspektu, protože k otužování přichází daleko více plavců nebo bývalých plavců a Český pohár zimního plavání tak získává na atraktivitě, protože se ho účastní třeba i olympionici v plavání.

Jakou roli mohou při otužování hrát kryokomory nebo sauny? Proč je dobré při první ledové sprše začít obličejem? A existují ještě jiné formy otužování než studenou vodu? Odpovědi i na tyto otázky najdete v Rozstřelu a celém záznamu rozhovoru moderátorky Elen Černé s hostem po Skypu, kterým byl Tomáš Prokop, předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha.