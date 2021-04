Ze začátku je třeba hlavu úplně vynechat, radí otužilcům žák Wima Hofa

Jak jste se dostal k otužování?

Byl jsem hodně zimomřivé dítě, což mi vydrželo až do dospělosti, kdy jsem svoji ženu přesvědčoval, že chlad přináší nemoci a že naše děti málo obléká. Chvíli to vydržela, ale pak už mi řekla, ať se svým strachem ze zimy něco dělám, ať tím neočkuji děti, a poslala mi video s příběhem otužilce Wima Hofa (Nizozemec, držitel 21 Guinnessových rekordů v oblasti vystavení vlastního těla chladu, pozn. red.). A ten mě okamžitě nadchl, protože to vypadalo, že ve schopnostech našeho těla je daleko víc, než si myslíme. A tak jsem se na podzim 2017 začal pomalu otužovat.

Ledová voda vám nedovolí myslet na minulost ani na budoucnost. Jakub Chomát instruktor otužování