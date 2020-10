Maláčová nadávala mimo záznam Babišovi, Česká televize to odvysílala

12:37

Česká televize zveřejnila mimo oficiální záznam pořízený výrok ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, že premiér Andrej Babiš je „de*il“. Na sociálních sítích to vyvolalo diskuzi, co je horší - samotná slova Maláčové, nebo zveřejnění off record výroku Českou televizí. Byly to emoce, vysvětlila sama ministryně.