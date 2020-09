Vláda schvaluje pravidla pro kurzarbeit, který má ochránit pracovní místa

Na pravidlech pro kurzarbeit, který má od začátku listopadu nahradit programy Antivirus, se vláda několikrát neshodla, ale ve středu koalice oznámíla shodu, kterou potvrdily ministryně financí za ANO Alena Schillerová i ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová.

Program kurzarbeit by spouštěla vláda při vážném ohrožení ekonomiky či odvětví. Pracovník by mohl doma zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, a to maximálně 12 měsíců rok. Místo platu od firmy by dostával příspěvek od státu, nejvýš však do výše celostátní průměrné mzdy.

Zaměstnavatel by hradil za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši a pojistné na sociální pojištění z částky odpovídající 70 procentům hrubé mzdy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje, aby se ošetřovné vyplácelo po celou dobu karantény či výuky na dálku na děti do 13 let. Nyní se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění 60 procent základu příjmu na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům na školáky do 16 let pak až 16 dnů. Na tom ovšem shoda ve vládě zatím není.