Češi v otázce koronaviru nevěří premiérovi, ale odborníkům, ukazuje průzkum

Odborníkům a epidemiologům věří 76 procent obyvatel. Klesá důvěra v předsedu vlády Andreje Babiše v souvislosti s informacemi o koronaviru, věří mu pouze 36 procent lidí. Ale důvěřuje mu 88 procent voličů hnutí ANO a pouze 15 procent voličů opozičních stran.

Průzkum agentury Kantar CZ také ukazuje, že ze sdělovacích prostředků věří Češi nejvíce Českému rozhlasu a České televizi. Veřejnoprávní rádiové stanici důvěřuje 69 procent respondentů, televizi jen o procento méně.

Podle analytika Pavla Ranocha klesá pozitivní hodnocení Čechů od dubna.

„Za měsíc podíl klesl o dalších 10 procent. V srpnu hodnotilo politickou situaci jako dobrou či velmi dobrou 37 procent lidí, v září to bylo 27 procent. To je v podstatě naprosto opačná situace, než byla na jaře, kdy se kladné hodnocení dostalo až k 61 procentům, což jsme předtím nikdy neviděli,“ říká ke statistice Pavel Ranocha z Katar CZ.

Češi věří Rážové, Babiš je na dně grafu

Informacím od expertům a epidemiologům jsou to více než tři čtvrtiny. Zprávám od premiéra Andreje Babiše důvěřuje 36 procent lidí, který je na dně žebříčku. Mezi nejdůvěryhodnější zdroje informací naopak lidé řadí hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou se 67 procenty. Ministr zdravotnictví Roman Prymula je lehce nad polovinou, důvěřuje mi 52 procent občanů.



Ve statistikách je ale podle Pavla Ranochy propastný rozdíl mezi tím, jak tomu, co jednotliví lidé říkají, důvěřují voliči jednotlivých politických stran. „Zejména je to vidět u pana premiéra Babiše, tomu důvěřuje 88 procent voličů hnutí ANO, u voličů ČSSD, KSČM je to zhruba někde kolem poloviny a u voličů opozičních stran jenom asi 15 procent,“ podotkl.

Více než premiérovi důvěřují lidé i informacím ostatních rozhlasových stanic (vedoucí je ČRo), což je 51 procent, internetovým zpravodajským serverům 45 procent a zpravodajství jiných televizí (vedoucí je ČT) 42 procent. Průzkum se uskutečnil od 21. září do 9. října a zúčastnilo se ho

1 200 respondentů.