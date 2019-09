Poslanci chtějí osekat daňový balíček a zabránit zdražení vytápění plynem

Plyn pro domovní kotelny je nyní od daně osvobozený a vláda navrhla toto osvobození zrušit.

„Naprosto nepřípustné je pro nás zdražení topení plynem pro více než 400 tisíc domácností zrušením osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od daně za plyn,“ kritizoval to šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura na červencové schůzi Sněmovny, když prošel vládní daňový balíček prvním čtením.

A ve středu získala pro zachování daňového osvobození plynu pro domácí kotelny šéfka rozpočtového výboru Vostrá z KSČM podporu dvaceti členů klíčového výboru. Podporovat zachování daňové úlevy chtějí i poslanci za vládní ČSSD. Její zrušení by podle kritiků návrhu ministryně financí Schillerové negativně dopadlo i například na domovy důchodců nebo dětské domovy.

Vláda dosud svůj návrh hájila, že chce srovnat podmínky pro domovní kotelny a velké dodavatele tepla. Schillerová chce ještě o návrhu mluvit na jednání poslaneckého klubu ANO. Bez podpory komunistů a ČSSD ho ale nemůže prosadit.

Zdaňovat se nejspíš budou až výhry nad milion korun

Poslanci rozpočtového výboru chtějí také zabránit návrhu vlády, podle nějž by lidé museli nově zdaňovat výhry nad 100 tisíc korun. Prošel návrh Vostré, aby se zdaňovaly až výhry nad milion korun.

Kritici poukazují na to, že pro hráče kurzových sázek na sportovní utkání by původní návrh ministryně financí mohl znamenat třeba to, že když si vsadí velkou sumu na zápas s minimálním kurzem a museli by pak výhru zdanit, ještě by tratili.

Vládní daňový balíček zvyšuje spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Vláda tvrdí, že vyšší ceny alkoholu a cigaret povedou k omezení spotřeby. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska je to ale od vlády pokrytectví. Měla by podle něj přiznat, že jí jde hlavně o peníze a ne o ochranu před škodlivinami.