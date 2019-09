Vyšší zdanění loterií rozpočtu ani prevenci nepomůže, míní odborníci

Odborná veřejnost kritizuje připravovaný daňový balíček, který počítá s vyšším zdaněním hazardu. Podle expertů na závislosti a hazard je navrhované vyšší zdanění loterijních her nelogické. Stát by se měl soustředit na vyšší výběr finančních prostředků z nejvíce návykových her jako jsou automaty, zaznělo v úterý u kulatého stolu ThinkTanku Racionální politiky závislostí.