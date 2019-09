Výhry z loterie srazí daň. U kasin bude záležet, kolik hráči přiznají

Ministerstvo koncem května přišlo s návrhem zrušení daňového osvobození u výher z hazardu vyšších než 100 tisíc korun. Mělo to přinést do státního rozpočtu 3,6 miliardy ročně. Nyní je návrh před druhým čtením v Poslanecké sněmovně a ministerstvo ho samo upravuje. Vybrat plánuje už jen 600 milionů.

„V původním návrhu se měla uplatnit na všechny hazardní hry srážková daň, což v některých případech může být problematické. Mělo by dojít ke zdanění čistých výher, jen zisku,“ připustil minulý týden na jednání rozpočtového výboru náměstek ministryně financí pro daně Stanislav Kouba. Ministerstvo se nyní podílí na přípravě pozměňovacího návrhu, ten má výbor projednat 18. září.

Problematičnost návrhu spočívala v tom, že by i hráč, který stráví večer v kasinu a odchází s méně penězi, než přišel, musel ještě platit daň z výhry. Kdyby totiž zdanění bylo nastavené za každou výhru nad 100 tisíc korun, jak zní původní návrh, tak by například v black jacku hráč 100 tisíc korun vyhrál a v ruletě 500 tisíc prohrál a odcházel by domů s prohrou 400 tisíc korun. Nicméně by musel na dani z výhry v black jacku zaplatit 15 procent, tedy 15 tisíc korun. Jeho ztráta by se tak o 15 tisíc prohloubila.

Stejná logika se dá uplatnit na kurzové sázkaře či na hráče automatů. „Cílem není, aby hráč, který z toho na konci roku nemá žádný zisk, musel platit daň,“ uvedl Kouba.

Kolik přizná, záleží na hráči

Návrh narážel také na překážku, že kasina v současné době neevidují výhry ani prohry jednotlivých hráčů při každém otočení rulety, a není tak možné daň hráčům srážet. Musela by se kvůli tomu změnit organizace živé hry a přenastavit informační systémy kasina.

Ministerstvo na dotaz MF DNES upřesnilo, jak se podle pozměňovacího návrhu bude základ daně počítat: „Jiné výdaje na dosažení příjmů v podobě výher než vklady do dané hazardní hry nebude možné v dílčím základu daně uplatnit. Podle výše uvedeného rozdílu se také bude posuzovat osvobození od daně,“ uvedlo ministerstvo.

Jinými slovy, hráč na konci roku do daňového přiznání uvede přehled vyšších než stotisícových výher a odečte si od nich to, co v hazardní hře vsadil. Když mu vyjde víc než sto tisíc, platí daň.

Kolik přizná, by zřejmě záleželo na každém hráči. S žádnou evidenční povinností ze strany hráčů ani provozovatelů ministerstvo nepočítá. „U technických her by provozovatelé hráčům mohli vydávat doklady, u živých her nic takového není možné. Bylo by zřejmě na dobré vůli hráčů, aby to na konci roku přiznali. Kontrola je spíše iluzorní,“ soudí Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her, který sdružuje provozovatele hazardu.

Účtenkovka s daní

Zřejmě i kvůli obtížné kontrolovatelnosti ministerstvo přehodnotilo pravděpodobný výnos ze zdanění výher. „Naše odhady jsou 0,6 miliardy korun, dominantně počítáme, že by se na tom podílely výherci z ­loterií, tedy výherci částek nad sto tisíc korun,“ uvedl na jednání rozpočtového výboru Kouba.

Jediný jistý výnos by tak mělo ministerstvo z loterií. „Pozměňovací návrh skutečně směřuje k aplikaci srážkové daně pro případy výher v­ loteriích a tombolách plynoucích z ČR, a to nesnížené o související výdaje, tedy ani o vklady do těchto druhů her,“ upřesnilo ministerstvo.

Například 1­884 loňských výherců číselných loterií společnosti Sazka, kteří vyhráli nad 100 tisíc korun, by z výher v hodnotě 1,7 miliardy odvedli státu na dani z výher zhruba 250 milionů.

„Přistupovat k těmto výhercům přísněji než k výhercům z tvrdého hazardu je zcela nepochopitelné. Stát by měl mít primární zájem na potírání tvrdého hazardu, a ­nikoliv na dalších represích vůči nejméně společensky nebezpečným loteriím,“ říká mluvčí Sazky Václav Friedmann. Srážkou by se zdaňovala i státní Účtenkovka. Státu by přinesla 2,7 milionu korun.