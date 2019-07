Poslanci jednají o zvýšení daní u cigaret, tvrdého alkoholu a hazardu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vládní daňový balíček zvyšuje od ledna asi o desetinu spotřební daně z cigaret a tabáku a o 13 procent spotřební daň z lihu.

Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent. Z výher nad 100 tisíc korun by se zároveň nově odváděla patnáctiprocentní daň. Osvobozena od daní nebude ani účtenková loterie spojená s elektronickou evidencí tržeb.



Opoziční poslanci marně usilovali o to, aby Sněmovna přednostně jednala o návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun, což podporují vládní i opoziční strany, a až potom jednala o daních. To, že se musí nejdříve řešit vyšší daně, prosadili poslanci ANO, ČSSD a komunisté, kteří vládu Andreje Babiše tolerují.



K vyššímu zdanění alkoholu, cigaret a hazardu vláda přistoupila kvůli tomu, že hledá příjmy do státního rozpočtu, aby se jí podařilo sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem do 40 miliard korun a zároveň zvýšit penze v průměru o více než devět stovek a rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc korun.