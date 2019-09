Poslanci jednají o daňovém balíčku vlády. Zdraží alkohol i cigarety

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Rozpočtový výbor doporučil zachovat daňové osvobození plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách a navrhl úpravy ve zdanění hazardu, včetně výher.

Plyn pro domovní kotelny je nyní od daně osvobozený a vláda navrhla toto osvobození zrušit. „Naprosto nepřípustné je pro nás zdražení topení plynem pro více než 400 tisíc domácností zrušením osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od daně za plyn,“ kritizoval za to vládu šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura na červencové schůzi Sněmovny, když prošel vládní daňový balíček prvním čtením.

Poslanci rozpočtového výboru chtějí také zabránit návrhu vlády, podle nějž by lidé museli nově zdaňovat výhry nad 100 tisíc korun. Ve výboru získal podporu návrh šéfky výboru Miloslavy Vostré z KSČM, aby se zdaňovaly až výhry nad milion korun.

Vládní daňový balíček zvyšuje od ledna asi o desetinu spotřební daně z cigaret a tabáku a o 13 procent spotřební daň z lihu. Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla podle vládního návrhu vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent. Osvobozena od daní nemá být ani účtenková loterie spojená s elektronickou evidencí tržeb.

Vláda tvrdí, že vyšší ceny alkoholu a cigaret povedou k omezení spotřeby. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska je to ale od vlády pokrytectví. „Argumentace, že hlavním motivem zvýšení spotřebních daní je boj se závislostí, je zcela nevěrohodná,“ řekl Kalousek. Vláda by podle něj měla přiznat, že jí jde hlavně o peníze a ne o ochranu před škodlivinami.



Opoziční strany nemají ve Sněmovně dostatečnou sílu, aby přijetí vládního daňového balíčku zabránily, dokud budou ANO, ČSSD a KSČM, která menšinovou vládu Andreje Babiše toleruje, spolupracovat.