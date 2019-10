Poslanci budou schvalovat daňový balíček i rodičovský příspěvek 300 tisíc

Daňový balíček, jímž se vláda snaží více zdanit alkohol či cigarety, vyprovokoval poslance k desítkám návrhů, jímž by záměr vlády změnili k nepoznání. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek navrhl zrušení superhrubé mzdy, další poslanci usilují o zvýšení slevy na dani či vyjmout z plánů vlády zdanění rezerv na životní pojištění. ODS se znovu pokouší o zrušení daně z nabytí nemovitosti.



Schvalování daňových změn bude znamenat rozhodování o pěti desítkách pozměňovacích návrhů.



Vláda si od daňového balíčku slibuje, že díky němu dokáže získat potřebné miliardy do státního rozpočtu. Od ledna se má asi o desetinu zvýšit spotřební daně z cigaret a tabáku a o 13 procent spotřební daň z lihu.

Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla podle vládního návrhu vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent. Osvobozena od daní nemá být ani účtenková loterie spojená s elektronickou evidencí tržeb.

Hlasovat se na mimořádné schůzi má i zvýšení rodičovského příspěvku od ledna příštího roku z 220 na 300 tisíc korun. Vláda navrhla, aby na příspěvek dosáhly rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku od státu pobírat.