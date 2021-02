Landa spolu s Beranem představí plán, který má Česko vyvést z epidemie

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Landův expertní tým tvoří vakcinolog Jiří Beran, imunolog Jaroslav Svoboda, proděkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslav Ševčík a také Radomil Bábek, předseda výboru podnikatelských odborů.

Společně přišli s desetibodovým plánem, kterým se podle nich mají řídit politici. Landovi odborníci v něm volají po rychlém návratu dětí do škol a otevření všech obchodů, hotelů, restaurací a dalších podniků. To vše za dodržení hygienických opatření a stanoveného počtu osob na metr čtvereční. Provoz by měla obnovit také divadla, kina či hudební kluby.

Zdravotní péče i očkování by se podle plánu mělo soustředit hlavně na ohrožené skupiny obyvatel. Landovi experti lidem také doporučují více pohybu na čerstvém vzduchu bez roušky, čímž podle nich dochází ke zvýšení přirozené imunity. Otevřít by měla také všechna venkovní sportoviště, včetně lyžařských areálů. Za zpřísněných podmínek by pak měl být povolen i sport ve vnitřních prostorech.

„Za to bude třeba bojovat do posledního dechu. Jsme připraveni na obhajobu na nejvyšší úrovni. Před občany i všemi politiky. Teď už to bude hlavně o vás. Moc jste vy a tohle je odborné řešení,“ vzkázal zpěvák svým podporovatelům na Facebooku.

Landův desetibodový plán pro cestu z epidemie: 1. Ochrana rizikových skupin Soustředit zdravotní péči a očkování na všechny ohrožené skupiny obyvatelstva stanovené infektology, epidemiology, imunology, případně dalšími lékařskými profesemi. 2. Dodržovat 4R Lidé mají dodržovat osobní ochranná preventivní opatření 4R: Ruce – Rozestup – Rouška (ve vybraných rizikových prostorách) – Rozum a užívat vitamín C a D a zinek. 3. Samoléčba V případě onemocnění co nejdříve zahájit samoléčbu a dodržet její principy (acylpyrin/aspirin, vitamin D a C, zinek, pravidelné větrání společných prostor, dostatek tekutin, erdomed, sinupret či bromhexin). 4. Návrat dětí do škol Okamžitě uvolnit prezenční formu výuky na všech typech škol (naprosto zásadní požadavek pro obnovu návyků dětí a mládeže, pro obnovu imunity, pro obnovu sociálních kontaktů, k zamezení psychických a psychosomatických problémů). 5. Otevřít venkovní sportoviště Uvolnit okamžitě veškeré volnočasové aktivity ve venkovních prostorech včetně lyžařských středisek pro všechny skupiny obyvatelstva za striktního dodržování bodu č. 2. (omezeními se velmi silně a rychle snižuje přirozená imunita). 6. Vnitřní sport s omezením Uvolnit všechny volnočasové sportovní aktivity ve vnitřních prostorech za striktního dodržování bodu č. 2 a stanovit počet osob na metr čtvereční, např. 1 osoba na 10 až 15 m2. 7. Víc pohybu bez roušky Zvýšit podíl přirozeného pohybu (chůze do schodů, běh a další) ve venkovních prostorách bez roušky pro zvýšení přirozené imunity. 8. Otevřít obchody a služby Otevřít všechny maloobchodní prodejny, prodejny v nákupních střediscích a provozovny služeb za striktního dodržování bodu č. 2., např. 1 osoba na 10 m2. 9. Otevřít restaurace a hotely Otevřít všechna ubytovací, lázeňská, restaurační a gastronomická zařízení při dodržování určitého počtu osob u stolu, respektive počet osob na metr čtvereční. 10. Restart kulturních akcí

Otevřít všechna divadla a kina a povolit pořádání koncertů, plesů a dalších společenských akcí s tím, že jejich kapacita bude první měsíc snížena za striktního dodržování bodu č. 2.

Vstup do politiky nevylučuje

Na pražském Vyšehradě Landa v neděli uspořádal hromadné protivládní cvičení svých příznivců. Do parku u pevnosti za ním dorazilo několik desítek lidí. „Cvičení v parku je to nejlepší, co pro své zdraví i náladu můžeme v těchto dnech udělat,“ řekl zpěvák lidem a pak se už společně pustili do cvičení. Kromě posílení imunity to považuje i za vzdor proti dlouhotrvajícím omezením.

Landa dlouhodobě podporuje demonstrace za zrušení vládních opatření, na začátku ledna vystoupil na protestu iniciativy Chcípl PES. Zaplněné Staroměstské náměstí tehdy vyzval, aby pomohlo přimět vládu k rozumu a k tomu, aby rozvolnila restriktivní opatření.

O vstupu do politiky prý nikdy reálně neuvažoval. Koronavirová krize a s ní spojené vládní restrikce však pomalu mění jeho názor. „Do politiky bych vstoupil, kdybych se hodně, ale hodně naštval. A k tomuto stavu se teď docela blížím,“ řekl Landa v pondělí týdeníku Reflex.

Babiš na poslední chvíli zrušil společné jednání

Landa se měl se skupinou svých odborníků v úterý ve Sněmovně sejít s premiérem Andrejem Babišem. Na setkání měli řešit návrhy zpěvákových epidemiologů a imunologů na řešení epidemie. Premiér však na poslední chvíli jednání zrušil, protože jednal s opozicí o aktuální situaci kolem prodloužení nouzového stavu. „Jsem z toho bordelu naprosto znechucenej,“ komentoval zpěvák Babišovo odřeknutí.

Ve Sněmovně už Landa vystoupil na začátku ledna, kdy členům petičního výboru vysvětloval petici Blanický manifest za svobodu 2020 a kriticky zhodnotil současná koronavirová omezení. „Není možné nás dále týrat. Lámete v přímém přenosu páteř národa. Vytváříte nové disidenty, vyrábíte zoufalce a donutíte je zachovat se zoufale,“ prohlásil tehdy před poslanci.

„Nemyslím si, že bychom nedostatečně podpořili živnostníky, podnikatele,“ oponoval zpěvákovi předseda vlády. „Není tendence omezovat svobodu,“ řekl Babiš na jednání sněmovního výboru.