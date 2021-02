Poslanci budou schvalovat pandemický zákon i schodek 500 miliard

Poslance čeká debata o novém nouzovém stavu, který v neděli vyhlásila vláda na žádost hejtmanů. Někteří politici i ústavní právníci pokládají krok vlády za protiústavní, protože Sněmovna před týdnem odmítla nouzový stav prodloužit. Předseda SPD Tomio Okamura navrhne hlasování o okamžitém zrušení nouzového stavu.

Vláda a některé opoziční strany se středu večer předběžně dohodly na některých úpravách pandemického zákona podle požadavků opozice. Stav pandemické pohotovosti by podle návrhů opozice vyhlašovala Sněmovna, zároveň by rozhodovala o jeho případném zrušení,. Vláda by zároveň měla mít povinnost každých šest týdnů dolní komoru informovat o uplatňování opatření.

Vláda a opozice o tom budou jednat ještě ve čtvrtek ráno a opoziční připomínky před tím proberou premiér Andrej Babiš s vicepremiéry a ministrem zdravotnictví Janem Blatným.

Na mimořádné schůzi budou poslanci schvalovat také návrh vlády na zvýšení letošního schodku rozpočtu ze ze 320 miliard na 500 miliard korun. Rozpočtový výbor to podpořil, ale vláda nemá vyjednanou podporu opozice. Schodek rozpočtu se zvýší mimo jiné proto, že původně do rozpočtu nebyla promítnuta zásadní úprava daní od letošního roku po zrušení superhrubé mzdy.

Do výše schodku se má promítnout také nová podoba kompenzačního bonusu podnikatelům, na něž dopadla opatření vlády k zamezení šíření koronaviru. Vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu zvyšuje příspěvek z 500 korun na 1 000 korun denně. Vyplácení by už nebylo podmíněno nouzovým stavem.