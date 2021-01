Landa sepsul vládu, vyzval k otevření země. Neomezujeme svobodu, opáčil Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Na jaře jsme nikdo nic nevěděli. Všichni jsme se semkli, ukázali jsme, že je v nás obrovský potenciál. Šili jsme roušky, chodili pomáhat, podnikatelé nabízeli zboží zadarmo, heslem bylo spolu to dáme a nikdo neprotestoval. Dnes je to všechno pryč,“ prohlásil Landa.

„Kvůli papalášství, bezohlednému až nepřátelskému přístupu vlády vůči velkým skupinám občanů posíleném katastrofickou komunikací se tento pocit důvěry a jednoty postupně vytratil,“ řekl také zpěvák.

Neexistuje podle něj žádná vize a cíl, za kterým bychom mohli společně jít a krize je podle Landy zneužívána k neprůhledným obchodům a upevňování plíživých praktik nového virového protektorátu.



Lámete páteř národu, vytkl vládě ve Sněmovně zpěvák

„Zastavte už tyto pokusy na lidech. Soustřeďme se na ochranu rizikových skupin, soukromý sektor je určitě schopný i ochotný se zapojit a pružně státu vypomoci,“ uvedl Landa.



Totálně zpackaným tématem je vakcinace a hysterie kolem ní, řekl. „Důrazně žádáme o právní záruku, že odmítnutí očkování nesmí být důvodem jakékoliv, ani skryté, diskriminace,“ vyslovil požadavek petentů.



„Tenhle způsob musí skončit, není možné nás dále týrat. Lámete v přímém přenosu páteř národa. Vytváříte nové disidenty, vyrábíte zoufalce a donutíte je zachovat se zoufale. Brzy vyhladíte všechno malé a střední, aby nás mohly vlastnit a provozovat jen velké nadnárodní korporace,“ řekl v předem připraveném projevu poslancům Landa.

Dnes tu podle něj máme tři skupiny. Jedním extrémem jsou podle něj „svědci kovidoví“, druhým „popírači“ a zoufalá většina je mezi nimi uprostřed. To jsme my. „PES se proměnil v v hyenu, která požírá mrtvoly svých vlastních obětí,“ charakterizoval vládní protiepidemický systém, jímž se řídí Česká republika.

Petenti požadují vznik platformy, kde vedle vládních odborníků zasednou i přední čeští nevyslyšení imunologové, epidemiologové a další lékařské kapacity, aby společně našli bezpečnou cestu k rychlému otevření Česka. Chtějí i záruku naprosto dobrovolné vakcinace. Bez výhod a nevýhod, otevřených nebo skrytých.

V neděli 10. ledna od 14 hodin proběhne podle Landy na Staroměstském náměstí manifestace občanů za rychlé otevření Česka.

Není tendence omezovat svobodu, reagoval Babiš

„Očkování je dobrovolné. Nikdo nikoho nenutí,“ reagoval na vystoupení Landy premiér Andrej Babiš, který se také připojil k veřejnému slyšení. Cílem vlády podle něj nedělat dvě kategorie občanů. Zopakoval, že cílem je naočkovat proti covid-19 alespoň 60 procent občanů.



„Nemyslím si, že bychom nedostatečně podpořili živnostníky, podnikatele,“ oponoval zpěvákovi předseda vlády. „Není tendence omezovat svobodu,“ řekl Babiš.



„Je pravda, že dnes je vláda snadným terčem,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. „Netvrdím, že jsme všechno udělali dobře,“ připustil. Jsme podle něj ale v pandemické válce. „Není pravdou, že nepodporujeme živnostníky a malé a střední firmy,“ ohradil se Havlíček proti Landově kritice.

Nezařazazený poslanec Lubomír Volný řekl Landovi, že má jedinou šanci, jak věci změnit. A to tak, že se pokusí dostat do Sněmovny. Jinak podle poslance Volného bude Landovo vystoupení vzápětí poté, co odejde z veřejného slyšení, naprosto lhostejné.

Petice vytkla vládě neodborné příkazy a zákazy

„S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy,“ píše se v petici, kvůli níž bylo svoláno veřejné slyšení.



„Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme,“ je napsáno v petici Blanický manifest za svobodu 2020, kterou Landa představil loni v létě.



Zatím ji podepsalo 17 046 občanů a jejich podpisy Landa doručil petičnímu výboru Sněmovny, který svolal k petici veřejné slyšení.

Probíhá ale trochu jinak než obvykle. Vzhledem k protiepidemickým opatřením nemůže do budovy parlamentu na jednání o petici veřejnost a přišel ji hájit jen sám zpěvák Landa. Celé veřejné slyšení mohou lidé sledovat online.

„Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu. V tuto chvíli požadujeme, abychom bezodkladně nebyli nesmyslně a neoprávněně omezováni v našich právech na shromažďování! Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím,“ je také uvedeno v Blanickém manifestu 2020.

Loni v létě pro pořad Rozstřel iDNES.cz uvedl, že se mu nelíbí mimo jiné koronavirová opatření a zákazy. Trasování osob hygieniky považuje za fízlování. Do politiky však zatím vstupovat nechce. „Musel bych se hodně naštvat, abych vstoupil do politiky,“ řekl Landa.

Kromě petice vyjadřující naštvání nad okrajováním svobody nazpíval také protestsong Blanický manifest, v němž kromě Landy účinkuje František Černý z Čechomoru, Josef Vojtek ze skupiny Kabát, Roman „Izzy“ Izaiáš z Dogy a Protheus z kapely Dymytry.

EU mi začíná připadat jako takový bolševíček, řekl Landa v Rozstřelu: