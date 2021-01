Klaus i Landa mají rádi pozornost. Zatím pouze zkoumají trh, míní politolog

V úterý zpěvák Daniel Landa přednesl ve Sněmovně petici Blanický manifest za svobodu 2020. Kritizuje v ní koronavirová omezení ze strany vlády. Ve svém postoji je konzistentní už od jara, kdy epidemie onemocnění covidu-19 propukla. Podle politologa Miloše Gregora se v Landově vystupování objevují náznaky zlehčování pandemie.

Proti koronavirovým opatřením často veřejně vystupuje i exprezident Václav Klaus. V minulosti se například nechal slyšet, že jsou pod pláštíkem protiepidemických opatření omezovány Ústavou zaručené občanské svobody, je likvidována ekonomika a s ní důstojné životy statisíců lidí. Ministerstvo zdravotnictví zároveň bývalého prezidenta zařadilo na černou listinu dezinformátorů.

„V obou dvou případech jsou to lidé, kteří cítí, že by mohli využít té situace k nastartování, nebo v případě Klause, restartování vlastní politické kariéry,“ řekl portálu iDNES.cz politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Oba podle něj zkouší, jestli se jejich rétorika ve společnosti chytí.

Mlejnek nepopírá, že by se v budoucnu mohl jejich vzájemný konsenzus promítnout i do politiky. „Václav Klaus už se dávno posunul někam do pozice víceméně krajní pravice. S Landou jsou politicky na stejné notě už dlouho,“ uvedl. Zatím však podle něj jde o „průzkum trhu“.

Touží exprezident po restartu politické kariéry?

Politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ale politické ambice zpěváka a exprezidenta nepředpokládá. Smysl v tom nevidí hlavně v případě Klause staršího. „Kdyby se teď měl vrátit do politiky, znamenalo by to pro něj pokles v prestiži. Už by nebyl exprezident, ale byl by například jen řadový poslanec. To není, po čem Klaus touží,“ řekl pro iDNES.cz.



Gregor míní, že Klausovi staršímu stačí mediální pozornost, rád využívá možnosti veřejně komentovat témata, která hýbou společností. „Za své výroky zároveň nenese žádnou odpovědnost, může se vyjadřovat kontroverzně a nenabízet přitom konstruktivní řešení,“ uvedl.

Podle obou politologů Klaus starší využívá různých témat k tomu, aby zůstal ve veřejném povědomí. Vystupuje a komentuje věci často kontroverzním způsobem, což podle Gregora zapadá do jeho pojetí sebeprezentace.

Podle Gregora nejde o nastartování politické kariéry ani Danielu Landovi. Míní, že nyní to není jiné, než když kritizoval politickou situaci v minulosti. „Vidíme u něj spíš snahu být v opozici vůči mainstreamu, být vidět a být vzorem,“ dodal politolog.