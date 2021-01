KOMENTÁŘ: Zdraví - jediné téma, kde svoboda nemá místo?

Nejprve několik paralel. Když se člověk bez medicínského nebo vůbec jakéhokoli vzdělání rozhodne, že chce prožít zbytek života jako opačné pohlaví, má k tomu legální možnosti a společnost se učí jeho „pocity“ nezpochybňovat.

Pokud chytrý člověk nic nevystuduje a najde smysl života ve foukaném skle, ačkoli by byl možná objektivně užitečnější jako profesor, je to zkrátka jeho volba, romantická a obdivuhodná, a až se někdo dozví, že se za figurkami skrývá filosof, pozve ho do TEDx, aby tam vyprávěl svůj příběh.

Lidé v demokratické společnosti mají možnost být, kým chtějí, a čím více jdou svou vlastní cestou, tím jsou inspirativnější. Mohou dělat i zcela raritní a kontroverzní rozhodnutí, vyznávat islám nebo dubový pařez, volit extremistické strany, třeba je i založit a někde na pomezí zákona a nestoudnosti pěstovat myšlenkový odkaz dávných vrahů. K tomu všemu je naše společnost tolerantní, nebo si na to aspoň zvykla.

Je ale jedna oblast, ve které většinový občan velmi těžce snáší jakoukoli osobitost, a to je lidské zdraví. Každý, kdo se stará o své tělo a duši jinak než pravidelnými návštěvami lékaře a polykáním medikamentů, je považován a priori za divného, v lepším případě alternativce, v horším za nebezpečného šílence.

Léta už probíhá debata o prevenci nemocí, očkování, domácích porodech a podobně, k dispozici jsou stohy literatury podporující přesvědčení obou stran (i když pravda, konzervativní přístup má ten stoh nepoměrně větší), neexistuje ale seriózní výzkum, který by se zajímal o cokoli jiného než o „názor“.



Očkování člověk buď využívá, nebo odmítá, podle toho si ho každý zařadí do škatule, jak je má nastavené, a tím to končí. Ani média, natož lékařské autority se nezajímají, jak doopravdy žijí lidé, kteří se vyhýbají oficiální medicíně, co dělají jinak, že si troufají nevyužívat její servis a vědecky prokázané metody, a jaké jim to přináší výsledky.

Zato se veřejnost vždy spolehlivě dozví, když některý „fanatický odmítač“ způsobí škodu svému dítěti, a považuje to za důkaz, že celá tato odmítací subkultura je ztřeštěná a zvrhlá. Jako kdyby každá nehoda vlaku se zraněním byla důkazem, že v zájmu národního zdraví je nutné zrušit železnice.

Jan Jícha, ředitel školy a spisovatel

Aktuální debata o očkování proti covidu je další, notně dramatickou epizodou v tomto nekonečném seriálu a média dělají opět stejnou chybu jako vždy: ač jindy dokonale kritická a srovnávající, v tomto tématu naslouchají jen jedné straně. A sice té straně, která má vědecké důkazy, že vakcína je jediným řešením celosvětového průšvihu.

Na straně druhé pak publikují fotografie z protestních pochodů, kde si odmítači přišívají žluté hvězdy a srovnávají se s oběťmi holocaustu. Tato vděčná zkratka má jen jedno možné poselství: očkovat se nechá každý, kdo to má v hlavě v pořádku, naopak kdo to odmítne, je idiot.

Je to mediální obraz, který sugeruje dojem, že odmítač očkování nemůže být nikdo jiný než extremista, pomatenec, zločinec, sociopat nebo bývalý prezident zoufale usilující zůstat v centru pozornosti.

Jen pro pořádek: nejsem odmítačem očkování. Jsem rád, že je k dispozici vakcína, s jejíž pomocí lze u ohrožených lidí prokazatelně snížit riziko těžkého průběhu nemoci covid-19. O její bezpečnosti panují oprávněné pochyby, ale za prospěch, který přinese, to riziko podle všeho stojí. Souhlasím s politickými i mediálními propagátory očkování a věřím, že pomocí vakcinace se brzy podaří vrátit život do normálních kolejí.

Neméně cenná hodnota je ale také právo na svobodu názoru, jakou cestou ke zdraví se chce demokratický občan vydat. Vidí-li svou šanci v ampuli chemikálií, má ji mít. Věří-li více v prevenci pomocí zdravé životosprávy, je to jeho volba. A média, která na jedné straně dávají promlouvat rozumným lidem, vědcům a politikům, by se na straně druhé neměla zajímat jen o karikatury, které bez znalosti věci dehonestují památku pronásledovaných obyvatel.

I věda se mýlí a vyvíjí, i medicína chybuje a přehodnocuje své metody. Neexistuje stoprocentní důkaz, že právě vakcinace v dnešní podobě je nejlepší řešení, které budoucnost jakkoli nezpochybní. Tatáž lékařská věda svého času nekriticky využívala pouštění žilou, rentgen či elektrošoky, vždy hrdá na svou „vyspělost“ a s přesvědčením, že právě toto je nejmodernější a neškodné řešení.

Jsou lidé, jimž využívání lékařských služeb nepochybně zkvalitňuje život, a jiní, kterým ho zkvalitňuje právě to, že se medicíně vyhýbají. Nepopřát sluchu rozumným hlasům na obou stranách znamená ochudit veřejnou debatu o téma, které se bezprostředně dotýká každého jednotlivce.



V této společnosti je to s demokracií stále trochu na hraně a zdravotní tematika se přímo nabízí, aby proponovala „jediné správné“ postoje a vnucovala je lidem bez ohledu na jejich názor. Koronakrize před nás postavila řadu různých křižovatek, toto je možná nejvýznamnější z nich.

Autor nemá jakoukoli odbornou kvalifikaci, která by ho opravňovala vyjadřovat se veřejně k tématu zdraví.