Dezinformace neexistují, píše Klaus v dopisu Blatnému. Nevěří mu

V úvodu dopisu si Klaus stěžuje na nevyhovění žádosti ohledně zrušení tvrzení ministerstva zdravotnictví, které ho na svých stránkách zařadilo mezi „známé osobnosti, které často propagují dezinformace“.

„Žádal jsem, aby bylo toto tvrzení ze stránek Ministerstva zdravotnictví odstraněno. Odstraněno nebylo. Došlo pouze k velmi neseriózní změně nadpisu této části stránek Vašeho ministerstva,“ napsal bývalý prezident.

Původní verzi, na kterou Klaus reagoval a ve které byly zahrnuty také názory epidemiologa Berana, nahradilo ministerstvo nadpisem „Výroky známých osobností jsou zneužívány pro propagaci dezinformací“. Propagování či zneužití názorů považuje Klaus za „nesmysl“.

„Obojí je nesmysl. Mimo jiné není nijak argumentováno, kdo, kdy, jak a které mé výroky eventuálně zneužíval. Tuto metodu zbavení se sporu považuji od Vašeho ministerstva za zcela neseriózní,“ napsal v dopisu.

Za větší problém pak označil samotné používání slova dezinformace. „Nic jako dezinformace neexistuje,“ míní bývalý prezident.

Podle jeho názoru se jedná o „módní pojem naší a evropské současnosti. Ve skutečnosti jde o legitimní, jakkoli protichůdné či odůvodněné názory a postoje lidí, odrážející přirozeně vznikající odlišné úhly pohledu,“ dodal.

V další části listu vyjádřil nesouhlas s Blatným, který poznamenal, že „se v mediálním světě šíří množství nepravdivých informací spojených s onemocněním Covid-19“. Podle Klause však „existují „pouze“ různé názory na covidovou epidemii a její řešení“.

V závěru vyjádřil nedůvěru v kladný záměr ministerstva a označil protiepidemický systém PES za dezinformaci.

„Vážený pane ministře, nevěřím Vám, když píšete, že „cílem nás všech je, abychom se co nejdříve vrátili zpět do běžného života“. A že jsou k tomu nezbytné „pravdivé informace“. Kdyby to byla pravda, nemohl by Váš úřad zakládat svou proticovidovou politiku na systému PES, který svou absurdní konstrukcí s pravdivostí informací nic společného nemá. PES je dezinformací par excellence,“ napsal.