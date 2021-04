Babiš: Důkazy jsou přesvědčivé. Bylo by lepší, kdyby Zeman osobně reagoval

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Co konkrétně Kulhánek řekne ve středu večer ruskému velvyslanci premiér neprozradil. „My s panem Hamáčkem jsme o tom diskutovali, máme to domluveno. Pochopitelně vám to nemohu říct,“ uvedl.



Podle Babiše jsou důkazy proti Rusům zcela jasné. Zároveň naznačil, že české tajné služby pracovaly na rozkrytí se zahraničními partnery. „Určitě tam byla spolupráce s dalšími zpravodajskými agenturami,“ uvedl.



Premiér v pondělí uvedl, že zapojení Rusů do výbuchů ve vrbětických skladech nepředstavuje státní terorismus. Šlo podle něj o útok na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři. Činnost agentů GRU je však podle něj nepřijatelná, i když ji „zpackali“.

V pondělí také uvedl, že Česko bude na vyhoštění dvaceti diplomatů z Ruska ještě reagovat. „Děláme maximum pro zklidnění situace, ale jsme svrchovaný stát a zkrátka není přijatelné, aby cizí agenti realizovali na našem území tyto operace. Důkazy, které jsme obdrželi, jsou jasné,“ uvedl v pondělí po jednání vlády premiér.

V reakci na útok důstojníků vojenské tajné služby GRU na muniční sklad již Česko Rusy vyloučilo z tendru na nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany. V pondělí to oznámil vicepremiér Karel Havlíček. „Můžeme vyloučit, že by se stal Rosatom spoluhráčem kohokoli v rámci konsorcia,“ řekl.

Události posledních dní také rozdmýchaly otázku ruské vakcíny Sputnik V. Podle Babiše by Česká republika měla počkat, jak se k ruskému očkování postaví unijní Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Ta se očkováním zabývá od 4. března, posouzení běžně trvá několik měsíců.

Premiér by se v Rostřelu měl vyjádřit také k parlamentním volbám, které proběhnou na podzim 2021. V předvolebních výzkumech se nyní jeho vládní hnutí ANO drží na druhé příčce, a to za koalicí Pirátů a STAN.

V poslední době opozice diskutuje také o vyslovení nedůvěry vládě či o rozpuštění Sněmovny. Předseda Pirátů Ivan Bartoš usiluje o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem.Na té by se ho chtěl na jeho názor na případné rozpuštění Sněmovny a uspořádání předčasných voleb zeptat. Pro předčasné volby ale nejsou ve Sněmovně hlasy. Hnutí ANO i KSČM je odmítají.