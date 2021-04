Sputnik V v tom není a politický důvod také ne, řekl Babiš k Blatnému

Premiér Andrej Babiš ve středu popřel, že by důvod pro odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného byl politický. „Zkrátka se rozcházíme v názoru, jak by resort zdravotnictví měl fungovat,“ podotkl. Babiš zároveň odmítl, že by v tom bylo Blatného odmítání přijetí ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19.