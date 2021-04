Poslanci budou řešit Rusy ve Vrběticích. Opozice chystá hlasování o vládě

Poslancům bude muset Babiš vysvětlovat, jak myslel svá slova, že nešlo o akt státního terorismu, když nálož ve Vrběticích podle českých tajných služeb položili dva důstojníci speciální jednotky ruské tajné služby GRU 29155 Anatolij Čepiga a Aleksandr Miškin, kteří operovali na území České republiky. Při útoku zahynuli dva čeští občané a výbuch způsobil i značné materiální škody.

Opoziční strany budou požadovat, aby to Sněmovna projednávala přednostně jako mimořádný, první bod jednání.

Kvůli účasti agentů ruské tajné služby, stejných, které Británie obvinila, že chtěli v roce 2018 jedem novičok v městě Salisbury otrávil dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, už Česko vyhostilo 18 ruských diplomatů. Rusko v odvetě vykázalo 20 českých diplomatů z Moskvy. Podle opozice si to Česká republika nesmí nechat líbit a má následovat další redukce ruského diplomatického zastoupení v zemi.



Záležitosti se už ve Sněmovně věnoval její bezpečnostní výbor. V úterý se mimořádně schází také branný a zahraniční výbor i některé komise, které dohlížejí na činnost tuzemských tajných služeb.

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, pokud Babiš do pátku sám nepožádá o hlasování o důvěře. Podle šéfa ODS Petra Fialy má Babiš tento týden na to, aby o důvěru Sněmovnu požádal.

Babiš to v pondělí po jednání vlády znovu odmítl výzvu, stejně jako možnost, že by mohla být dolní komora parlamentu rozpuštěna dříve kvůli předčasným volbám. Opozice si podle něj bude muset počkat do říjnových voleb.