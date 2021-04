Petříček se montoval do vakcín. To jsem Kulhánkovi řekl, ať nedělá, řekl Babiš

„Doufejme, že příští týden to (jmenování) proběhne,“ řekl Babiš Blesku s tím, že předpokládá, že ještě dnes či zítra (ve čtvrtek nebo pátek, pozn.red.) obdrží žádost od šéfa ČSSD Jana Hamáčka a podle zpráv z Hradu by pak mohl být Kulhánek ve středu jmenován.



Premiér uvedl, že ho překvapilo vystoupení ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Celou diskuzi označil za záležitost tradičních stran. „Držíme náš kurz zahraniční politiky, Evropská unie, NATO, tam se nic nemění,“ řekl dále Babiš s tím, že celá rošáda není spojená s vazbami na Moskvu.



Na bývalém ministrovi Tomáši Petříčkovi kritizoval, že chtěl řešit otázku vakcín na covid-19. „Montoval se do vakcín, což vůbec nebyl jeho byznys. Panu Kulhánkovi jsem ráno říkal, že je třeba, aby vakcíny vůbec neřešil, to je kompetence ministerstva zdravotnictví,“ řekl Babiš. Dodal, že myslí, že s Kulhánkem bude spolupráce lepší.



Babiš dále řekl, že nesouhlasí se Zaorálkovým výrokem, že ministerstvo zahraničních věcí je „vykuchaný resort”. Poukázal na to, že Zaorálek dřív tento post sám zastával. „Není vykuchaný. To by znamenalo kritiku pana Petříčka, která podle mě není na místě,” řekl Babiš s tím, že Zaorálek je „dobrý herec“.

Babiš se s kandidátem na post šéfa české diplomacie Kulhánkem setkal ráno. Ten by mohl po nedávno odvolaném Petříčkovi převzít resort zahraničních věcí, který zatím řídí předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.



Na zmíněném resortu vnitra působí Kulhánek jako náměstek a jde tak o jednoho z nejbližších spolupracovníků Jana Hamáčka. Také se sociální demokracií jako takovou spolupracuje již roky, radil například i expremiérovi Bohuslavu Sobotkovi.



S Plagou si vše vyříkal

Babiš uvedl, že s ministrem školství Robertem Plagou, o jehož odvolání se také hovořilo, si vše vyříkal. „Je pravda, že mi vadilo, že když ministři předkládají nějaké návrhy, první to ví média, poté opozice. Bylo by vhodné, kdyby se mě zeptali, protože já mám taky nějaký názor,” řekl. Plagovi vytkl, že je málo lidský, málo mluví s rodiči i samotnými studenty. „Myslím, že to není důležité,“ řekl na přímou otázku, jestli zvažoval odvolání Plagy.



Premiér se vyjádřil také k tomu, že KSČM vypověděla vládě toleranci. Rozpuštění Poslanecké sněmovny by podle něj nyní nebylo vhodné. „Je dobře, že naše vláda dovládne,“ řekl Babiš s tím, že nyní by nebylo na místě destabilizovat politickou situaci.

Babiš řekl, že nyní je klíčové řešit očkování na covid-19 a připravovat strategii přeočkování. Do léta by podle něj mohlo být naočkovaných přes pět milionů lidí.



Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný podle něj navrhl možnost setkávání až dvaceti lidí venku a deset lidí vevnitř bez vědomí poradních skupin. „Děti, školy a sport jsou absolutní priority,“ řekl Babiš s tím, že vzhledem k mutacím nechce nic slibovat.

Za hlavní důvod, proč odvolal Blatného, označil Babiš nedostatečné prosazování léků na covid, jako je ten od firmy Regeneron. Dále zmínil pozdní zavedení lockdownu.