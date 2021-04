Jihočeské firmy sledují, jak napětí mezi ČR a Ruskem ovlivní jejich obchody

Politika a obchod se nemíchá. Tak by se dala jednou větou shrnout reakce jihočeských firem spolupracujících s Ruskem na současnou vypjatou situaci mezi českou a ruskou stranou kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Názory společností na to, zda nyní očekávat potíže i ve sféře byznysu, se rozcházejí. Například strojírenská firma Kovosvit ze Sezimova Ústí, která má od loňského roku ruské majitele, čeká možné problémy s vývozem.



Před časem Kovosvit oznámil, že má zakázky za 400 milionů korun na stroje, které dodá do rozlohou největší země světa. To je pro něj asi 40 procent všech ročních zakázek.

„Tím bychom Kovosvit dostali do zisku. Vidíme ale, jak funguje udělování exportních licencí. V roce 2014 jsme měli zakázek do Ruska hodně, byla to takzvaná multilicence. Po invazi na Krym přišly sankce, kdy musíme žádat o exportní licenci na každý stroj, a jak roky postupují a sankce se zpřísňují, dostáváme jich čím dál méně. Obáváme se, že to v budoucnu může být problém,“ uvedl předseda představenstva Kovosvitu Daniel Kurucz.

V to, že vrbětická kauza obchod negativně neovlivní, naopak věří jeden z největších výrobců lihovin v tuzemsku, firma Fruko-Schulz z Jindřichova Hradce spadající do skupiny ruské společnosti Ladoga.

Ta vlastní ještě například vinařství ve Španělsku nebo koňakový dům ve Francii.

Vyváží tam 15 procent produkce

Pro Fruko-Schulz je Rusko největším zahraničním odběratelem. Vyváží tam 15 procent své celkové produkce, což představuje lihoviny v řádu desítek milionů korun, zejména likéry.

Jindřichohradecká firma je zase výhradním zástupcem Ladogy pro EU a zajišťuje pro ni odbyt hlavně prémiové vodky.

„Spolupráce je oboustranně výhodná. Přestože panují obavy o budoucnost obchodu mezi Českem a Ruskem v návaznosti na víkendové události, věřím, že pro nás se nic nezmění,“ řekl Josef Nejedlý.

Nejvíc vyváží do Ruska i strakonická ČZ, loni tam mířilo asi 30 procent produkce, pro automobilový závod v Jaroslavli či pro STFK Kamaz.

V Nižním Novgorodu má firma i závod ČZ-Turbo-GAZ, drží v něm podíl 51 procent.

„Předpokládáme, že naši politici jsou natolik rozumní, že nám nebudou kazit obchody. Některé sféry ekonomiky jsou vlivem koronaviru mimo hru. O to víc bych se, být politiky, soustředil, aby zbytek ekonomiky ty výpadky nahradil,“ naznačil mluvčí ČZ Jan Pěnkava.

Táborský Brisk, přední světový výrobce zapalovacích svíček, má v ruském Togliatti dceřinou společnost s názvem OOO Brisk Rus. Majitel Brisku, Mojmír Čapka, obavy z následků sporu nemá.

„Z dceřiné společnosti dodáváme přímo do továrny AvtoVAZu, která má rusko-japonsko-francouzský kapitál. Kousek od této firmy je náš závod a tam vyrábíme zapalovací svíčky. Je to úzká spolupráce, provázaná výroba na místě, i práce na vývojových projektech, takže nemá charakter exportu, dovozu. Proto předpokládám, že ani pro jednu stranu by to neměl být problém,“ popsal Čapka.

Zádrhel by mohl podle něj nastat s vízy. „Potřebujeme občas, aby tam odletěli naši technici, například kvůli seřizování na linkách, nebo tam cestujeme při auditech, i když ty se teď také odehrávají na dálku přes kamery,“ podotkl Čapka.

Koncerty v Jekatěrinburgu

Podle ředitele Jihočeské hospodářské komory Luďka Keista je na úvahy, jak kauza dopadne na obchod, v tuto chvíli ještě brzy.

„Zatím se na nás firmy s dotazy neobrací. Je to velmi krátká doba, všichni vyčkávají, jak se situace dál vyvine. Ale myslím, že nic významného by se stát nemělo, politika a obchod nejde ruku v ruce,“ poznamenal Keist.

Přátelské vztahy s tisíce kilometry vzdáleným Jekatěrinburgem má i Jihočeský kraj.

„Spolupracujeme na úseku kultury a sportu. Myslím, že současná situace nemá na tato odvětví vliv,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch, který je rád, že se v Alšově Jihočeské galerii od 1. května otevře výstava Kazimira Maleviče a 36 obrazů ruské avantgardy.

„Může nám ji závidět i Národní galerie, nikdy ji neměla. My jsme po pěti letech druzí, kteří ji mají v Evropě,“ upozornil Hroch.

I zástupci hejtmanství se budou situací v dalších dnech zabývat.

„Měli jsme připravené tři koncerty Jihočeské filharmonie v oblasti Jekatěrinburgu, plány nám ale překazila pandemie. Současná situace určitě trochu změní náš postoj, ale musíme to vzít tak, že Rusko a tato oblast je pro nás velmi kulturně zajímavá, a tak uvidíme, co bude dál,“ dodal Hroch.