Čím víc peněz pumpujeme, tím víc jsou lidé nespokojeni, diví se Babiš

Policie odhadla počet protestujících v neděli na Letné na 200 tisíc, mobilní operátor T-Mobile na základě svých dat v neděli na 258 tisíc a v pondělí ještě upřesnil a navýšil na 283 tisíc. Další demonstraci proti Babišovi oznámili organizátoři na 16. listopadu.

Česko se podle Babiše nikdy nemělo tak dobře jako nyní. „Já si myslím, že jste všichni inteligentní, čtete noviny, a pokud máte nějaké pochybnosti nebo se chcete na něco zeptat, klidně mi napište mail nebo pošlete smsku, já vám poradím, jak komunikovat,“ řekl Babiš na konferenci v sídle české diplomacie v Černínském paláci.

Při demonstracích v 80. letech jsme měli strach, řekl Havlíček

Ministři Babišovy vlády při příchodu jednání kabinetu v pondělí odmítali obavy demonstrantů o českou justici. Vicepremiér a ministr průmyslu za ANO Karel Havlíček řekl, že sám chodil na demonstrace proti komunistickému režimu v osmdesátých letech.

„Tehdy jsme měli strach, aby nás nevyhodili ze školy, aby naši rodiče nepřišli o práci. Je dobře, že dnes je to jinak, že každý může jít na demonstraci, může si ji svým způsobem i užít,“ řekl Havlíček. Jedině demokratické volby mohou rozhodnout, kdo bude vládnout. Dnes si totiž lidé mohou svobodně u voleb vybrat.

„Žijeme v demokratické společnosti, takže právo lidí na demonstrace tady je, ale ať nám nekřivdí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová. „Je dobře, že každý může vyjadřovat své názory,“ řekl k protestům proti Babišovi ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík.

„Respektuji to, je to nějaký názor těch lidí, co se tam sešli,“ vyjádřil se podobně ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman.

„Já se domnívám, že jde o právo občanů shromažďovat se, vyjádřit svůj názor, takže ta forma je naprosto legitimní. Co se týče obsahu, tak se domnívám, že opravdu necítím, že by ve vládě byly činěny jakékoliv kroky, které by měly ohrozit nezávislost justice,“ řekl ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk, kterého prezident Miloš Zeman stále neodvolal, i když žádost o jeho odvolání mu premiér Babiš předal.