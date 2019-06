Nevidím důvod, abych odstupoval. Na protesty jsem si zvyknul, vzkázal Babiš

„Absolutně nesouhlasím s tvrzením demonstrantů, že bych já osobně nebo naše vláda zasahovala do nezávislosti justice. Nikdy jsme do ní nezasáhli a nezasáhneme. I předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že u nás nezávislost justice není ohrožena. Je skvělé, že třicet let po Listopadu mohou u nás lidé svobodně demonstrovat a vyjadřovat svůj názor. Byl to dnes pestrý proud lidí, kteří hovořili o nezávislosti justice, u toho mě posílali do kriminálu, našeho pana prezidenta do rakve, a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti. Neuvěřitelné. Ale i tohle jsou názory, které mohou v demokracii zaznít, i když normální člověk si o nich může myslet své,“ napsal Andrej Babiš krátce před 19. hodinou.



Zaslané textové zprávě předcházel krátký rozhovor:

Když jste v sobotu večer v Lánech odcházel od prezidenta Miloše Zemana, říkal jste, že to jsou pro vás nyní těžké dny…



(skáče do řeči) Těžké dny, to asi není dobrý výraz. Možná období, složité období bych to nazval.

Slyšel jsem, že na vás prý byl Miloš Zeman trochu naštvaný, protože podle něj prý tváří v tvář demonstracím podléháte defétismu. Bylo to tak?

On mi stále říká, že se bojím, ale já se nebojím, proč bych se bál? Pravda je na mojí straně, takže se nemám čeho bát. Nikdy jsem neuvažoval, že bych odstoupil. Nevidím nejmenší důvod, abych odstupoval. Věci, o kterých ti lidé mluví, nejsou pravdivé. Někteří lidé je opakují léta. Když je stokrát opakovaná lež, tak holt mají někteří pocit, že to je pravda. Je fajn, že máme svobodu a demokracii a každý může projevit svůj názor. Je snad lidské říct, že ten veškerý tlak není úplně snadný. Ale mám program, rodinu, lidi, kteří mi pořád věří, takže to snad v klidu dáme. Lidé reagují dobře, cítí, že nás v tom nechtějí nechat samotné.

Lidé z vašeho okolí říkají, že zatímco Zeman si dost možná protesty proti sobě užívá, vám jsou protesty vrcholně nepříjemné. Je to pravda?

Ne, ne, možná to tak bylo zpočátku, ale už jsem si zvyknul. Teď už to moc neřeším, protože jsem přesvědčen, že pracuji maximálně pro zájmy všech českých občanů i těch, kteří jsou na Letné. Mám čistý stůl a jen mě mrzí, že někteří uvěřili těm mýtům.

Nepřipadalo by vám správné si demonstranty alespoň poslechnout třeba v televizi, když už s nimi odmítáte diskutovat? Namísto toho jedete na zahájení dětské olympiády do Liberce…

Jdu se tam podívat, protože myslím, že je důležité podporovat děti při sportu. Organizátoři o to stáli, slíbil jsem jim to a nechtěl to rušit. Ale já vím, co (demonstranti) říkají, oni to říkají stále dokola. Já to znám a i když to vyvrátím argumenty, tak to stejně nechtějí slyšet. Proto debata s nimi nemá smysl. Paní Benešová udělala maximum. Jako jediná předložila novelu zákona o státním zastupitelství. Zapracovala tam všechny připomínky a i tak je to pro ně špatně. To se pak těžko argumentuje.