Pieta v Ležákách, pískot v Liberci. Co dělal Babiš, když chtěla Letná jeho pád

Vyhlazení osady Ležáky si v neděli na místě tragédie připomněly stovky lidí. Řečníci v projevech zmínili nutnost připomínat si tuto událost, aby se nikdy neopakovala. „Je to důležité pro další generace, pro mladé lidi, aby se nikdy nezopakovalo to, co se tady stalo. Je to pro nás memento,“ řekl Babiš.

Předseda vlády v projevu také vyzdvihl důležitost spolupráce se spojenci pro uchování míru v Evropě. „Byl to útok na naši vlast a na naše občany. Děláme vše proto, abychom sami či ve spolupráci s našimi spojenci ochránili naše obyvatele, rodiny, naše děti. Život a svoboda je pro nás to nejcennější, čeho si nejvíce vážíme,“ řekl v projevu premiér.



S premiérem se před a také po oficiálním programu fotografovaly desítky lidí. „Včera ani dnes na mě nikdo hanlivě nekřičel, plno lidí se se mnou tady fotilo. Takže pro mě je to obrovská energie. Lidé mi stále píšou, abych vydržel a bojoval, a to samozřejmě udělám,“ prohlásil.

Babiš stále nerozumí tomu, proti čemu lidé demonstrují. Podle něho však mají právo vyjádřit svůj názor.

„Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní (spravedlnosti Marií) Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá,“ řekl novinářům v Ležákách Babiš.

V Liberci pískot od dětí

V neděli odpoledne Babiš přicestoval na zahájení Olympiády dětí a mládeže do Liberce, kde už se tak vřelého přivítání nedočkal. Před libereckou Home Credit Arénou demonstraci proti premiérovi podpořila zhruba třicítka lidí. S velkým transparentem „Chceme slušného premiéra“ a za skandování hesla „Letná je i tady!“ ale na střet s předsedou vlády čekala marně.

Lidé s transparenty proti premiérovi Andreji Babišovi čekají před libereckou Home Credit Arenou, kde 23. června začíná IX. Letní olympiáda dětí a mládeže. (23.6.2019)

Kolona s vozy premiéra zamířila rovnou do útrob stadionu. To někteří odpůrci nesli nelibě a křičeli „srabe“. „Možná se bojí, ale do hlavy mu nevidím. Víckrát jsme tyhle akce pořádali, ale nikdy se nechtěl ukázat. Jen když tu byl naposledy, tak krátce prošel kolem nás,“ uvedla jedna z organizátorek akce Anna Provazníková.



Svůj protest proti předsedovi vlády vyjádřily pískotem i děti a mládež v Liberci, když ho moderátor uvítal na zahájení olympiády. Někteří diváci volali „fuj“ nebo „hanba“. Premiér ale v sále nebyl přítomen, na zahájení her nepromluvil, údajně byl ve skyboxu.