Střet zájmů i stát jako firma. Demonstranti vysvětlují, proč jsou na Letné

Mezi lidmi, kteří dorazili na demonstraci na pražskou Letnou, byla i paní Helena se dvěma dětmi, která přijela z Drážďan. Její malé děti nesly transparenty „Babiš, to je známá firma“ a „Krást se nemá, to už ví každý předškolák“.

„Drážďany, kde žijeme dva roky, jsou blíž než Brno, takže to není problém,“ řekla paní Helena.

Podle ní se o dění v České republice v zahraničí zajímá hodně lidí a nebudou jedinou českou rodinou, která do Prahy kvůli demonstraci přijela z Drážďan.

„Říkáme si, co se stane, když pan Babiš odstoupí a skončí hnutí ANO, protože si myslím, že s jeho pádem skončí. Máme pochopitelně obavy, aby ho nenahradil někdo ještě horší, aby neposílil třeba pan Okamura, to by nás vyděsilo,“ dodala.

S imitací čapího hnízda na kloboucích přišly na Letnou paní Vlasta ze Žamberka s dcerou Soňou. „Nám vadí způsob, jakým to tady pan Babiš vede. Zadlužuje naši budoucnost a lifruje si peníze do svých firem. A přitom docházejí peníze na sociální služby. Navíc kazí naši pověst v zahraničí a v podstatě už tady nevládne, ale jenom se snaží zametat svoje průšvihy,“ vysvětlila důvod účasti dcera Soňa.



Pod modrou vlajkou Evropské unie, protože mimo jiné budoucnost Česka vidí v přijetí eura, stál poblíž pódia Petr Alexander Jetmar z Prahy. „V první řadě se (naši politici) musejí postarat o to, aby naše děti neplatily ty šílené dluhy, které tady vznikají už třicet let. Možná je to horší, než jaké to bylo za bolševika. Já jsem bohužel také panu Babišovi naletěl a před šesti lety jsem ho volil v domnění, že bude nějaká změna,“ řekl. Teď ale podle něj Babiš dělá horší věci, než politici před ním.



„Dáváme jim na vědomí, že jejich počínání sledujeme“

Z Brna v neděli podle místních aktivistů zamířilo na demonstraci na pražskou Letnou nejméně dva tisíce lidí. Autem z Brna do Prahy míří Jan Šmikmátor, a to i s dětmi, jde totiž podle něj o jejich budoucnost. „Jedu poklidnou formou vyjádřit svou nespokojenost s tím, že premiér spolu s prezidentem přepisují ústavní zvyklosti,“ vysvětlil Šmikmátor. Jízdenky na vlak už nesehnal, byly vyprodané.



Lenka Němcová lístek koupila včas, v neděli proto z Brna jela vlakem. „Nechci za premiéra člověka, pro kterého jsou jedinou hodnotou peníze a který vnímá náš stát jako svou firmu,“ přiblížila Němcová. Těší se prý na atmosféru pospolitosti na Letné a na to, jak se Babiš bude po demonstraci vyjadřovat.

„Vadí mi obrovský střet zájmů premiéra, jeho podvody a neschopnost postavit se k vlastním problémům čelem a vyvodit z nich politickou odpovědnost,“ vysvětlila Dominika Kovaříková, která do Prahy z Olomouce vyrazila s manželem.



Demonstrace jako je ta nedělní jsou podle Kovaříkové důležitou formou veřejné kontroly politiků. „Dáváme jim na vědomí, že jejich počínání sledujeme, a já jsem přesvědčená, že v současné atmosféře si Andrej Babiš a jeho souputníci dovolí podstatně méně, než by si dovolili, pokud by se nikdo neozýval,“ podotkla.



Z Olomouce do vlaku směřujícího na hlavní nádraží v Praze v neděli usedl i Milan Hrabal, který je pravidelným účastníkem demonstrací za nezávislost justice. „Dnešní shromáždění na Letné i ta předešlá v Praze a stovkách dalších měst a obcí rozhodně smysl mají, i když se nás snaží přesvědčit o opaku. Je to zřetelně vidět,“ řekl Hrabal.



Podle něho je nejvyšší čas dát najevo občanskou nespokojenost a soudržnost demokraticky smýšlející části národa. „V naší zemi začínají uzurpovat moc současní i bývalí komunisté, a to v prapodivném, i když logickém spojení s agentem StB, oligarchou, mediálním magnátem a současně trestně stíhaným premiérem v jedné osobě. Premiér se snaží z titulu své funkce zamést pod koberec své špinavé praktiky, a to vše za hlasité podpory prezidenta republiky,“ popsal Hrabal.

Alice Gelnarová s rodinou z Tišnova řekla, že na demonstraci přijela hlavně proto, že jí vadí trestní stíhání premiéra. Uvedla, že své jméno se říct nebojí, protože věří, že v Česku je zatím demokracie.