Poslanci vzkazují demonstrantům: vytrvalost i smysluplnější věci na práci

1 ANO

Svůj vzkaz k demonstrantům vyslali i někteří členové vládního hnutí ANO. Například Jaroslav Faltýnek podle svých slov respektuje právo každého vyjádřit vlastní názor. „Ale věcně jejich důvodům vlastně vůbec nerozumím. Nezávislou justici máme a nikdo kromě organizátorů to nezpochybňuje,“ podotkl Faltýnek.

Jeho stranický kolega Martin Kolovratník si váží možnosti svobodně vyjádřit vlastní názor. K demonstrantům by však vyslal prosbu. „Nevěřte hned všemu, co vám někdo předkládá. Buďte kritičtí, používejte selský rozum a analyzujte informační zdroje. Naše země je úspěšná a bylo by škoda, kdybychom se vzájemnými hádkami připravili o možnost být těmi nejlepšími v celé Evropě.“

Současnou ekonomickou situací částečně argumentoval i premiér Andrej Babiš. „Samozřejmě i Sněmovna se může rozpustit. Ale doufám, že se to nestane, protože České republice se nyní daří,“ řekl po sobotní návštěvě u prezidenta Zemana v Lánech.

Demonstrace jej mrzí i kvůli ministryni spravedlnosti Marii Benešové, které protestující nevěří. „Je mi to líto hlavně kvůli paní ministryni. Podle mne není důvod proti ní protestovat,“ připomněl fakt, že Benešová v minulých dnech předložila návrh novely zákona o státním zastupitelství, kterým demonstrantům vychází vstříc.

2 PIRÁTI

Předseda strany Ivan Bartoš by demonstrantům poděkoval za to, že nemlčí. „Občanská společnost je zásadním pilířem demokracie a obavy, které vás vedou do ulic a náměstí v městech po celé České republice, zcela chápu. Demokracie vyžaduje práci, péči i osobní angažovanost. Díky za ni,“ vzkázal.

Podle Mikuláše Peksy je důležité nedemonstrovat proti jedinci. „Demonstrujeme za právní stát, nezávislou justici, šetrné zemědělství, modernizaci státu, důvěryhodné podnikatelské prostředí a dobrou pověst České republiky v zahraničí.“



„Během jednoho, dvou let se změny ve směřování společnosti nemusí projevit, ale v horizontu pěti až sedmi let jde změnit téměř cokoli. Proto je klíčové společně uhlídat nezávislost justice,“ podotkla poslankyně Olga Richterová.

3 ODS

Předseda opoziční ODS Petr Fiala vyjádřil demonstrantům podporu. „Vážím si všech, kteří se demonstrace zúčastní a klidně a jasně vyjádří svůj názor. Volání po změně je stále silnější a jsem si jistý, že ji společně dosáhneme,“ sdělil pro iDNES.cz

Svůj vzkaz demonstrujícím na pražské Letné poslala i Miroslava Němcová. „Ochrana svobody a demokracie je to nejdůležitější, co máme dělat. Musíme se ozvat, abychom se z občanů nestali zaměstnanci Andreje Babiše a rukojmími Miloše Zemana.“

VIDEO: Zaplněný „Václavák" demonstroval proti Benešové a Babišovi

To poslanec Jan Skopeček si přeje, aby se stejném počtu jako na demonstrace chodili lidé i k volbám. „Ať volí standardní politické strany, nikoliv podnikatelské či marketingové projekty. A ještě lépe ať volí politické strany, které chtějí snížit státní přerozdělování a dotace do podnikání. Pak bychom tu neřešili ani aktuální dotační kauzu Andreje Babiše a hlavně bychom neničili volný trh,“ uvedl Skopeček.

4 ČSSD

Redakce iDNES.cz v pátek před polednem oslovila i osm poslanců za ČSSD. Žádný z nich však na dotaz do dnešního dne nereagoval.

5 SPD

Redakce iDNES.cz se pokoušela oslovit i představitele SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura na dotaz nereagoval. Poslankyně Tereza Hyťhová demonstrantům nabídla na neděli jiný program. „Pokud opravdu nemají tito lidé nic lepšího a smysluplnějšího na práci, měli by jít k někam k vodě,“ uvedla Hyťhová.

6 KSČM

Jiří Dolejš by demonstrantům popřál, aby neděli při cestě domů zvážili, že skutečná změna není o střídání vybraných figur. „Musí myslet na materiální situaci chudší části populace. Kdo chce v tom byt lepší než Babiš a jeho vláda, mel by to ukázat pozitivním programem růstu životní úrovně obyčejných lidi a ne jenom elit,“ vysvětlil Jiří Dolejš.



Místopředseda strany Stanislav Grospič naopak podotkl, že se demonstrace účasnit nebude. „Budu na pietním aktu v Lažánkách, tak jako každý rok,“ doplnil.

7 KDU-ČSL

Podle předsedy strany Pavla Bělobrádka je nejdůležitější vytrvalost, trpělivost a naděje. „Jak říkal T. G. M., rozčilení není program, a cesta k cíli nebude ani jednoduchá, ani krátká, ale pravda nakonec zvítězí,“ uvedl.

I přesto, že demonstrace podle poslance Mariana Jurečky nemusí vést k naplnění požadavků demonstrantů, je podle něj důležité se ozvat. „Svobodný projev názoru a právo shromažďovací je základním pilířem vyspělé demokracie, není zpochybňováním voleb, ale je svědomím společnosti, která se má ozvat, pokud se dějí věci, které jsou mimo běžnou politickou kulturu,“ přiblížil Jurečka.

8 TOP 09

„Vážím si toho, že nelitují času a energie, aby jasně řekli, že si nechtějí nechat vzít právní stát a férové prostředí,“ uvedl Miroslav Kalousek. Demonstraci chápe jako protest za férové prostředí, kde si může každý svobodně vybrat svoji alternativu. „Zatímco fenomén Babiš to férové prostředí likviduje,“ dodal.



VIDEO: Demonstranti požadují demisi Benešové i Babiše

Podle první místopředsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové demonstranti sami nejlépe vědí, proč na demonstrace přijíždějí ze všech koutů Česka. „Snad jen – nenechte se odradit řečmi kohokoliv, protože vyjádřit názor formou demonstrace je bytostně demokratická záležitost a ukazujete tím, že česká občanská společnost existuje a je početná. Myslím, ze Václav Havel by na to byl pyšný,“ podotkla.



Karel Schwarzenberg prosí demonstranty především o výdrž. „Vy jste zastoupili cestu demonstracemi, která oživila občanskou společnost u nás. Ale to nejde rychle, zvítězit se dá pouze, když vydržíte,“ přiblížil.



9 STAN

Předseda hnutí Vít Rakušan by demonstrantům především rád poděkoval. „Protože občanská společnost, která je zdravá, stojí na slušném, nenásilném vyjádření názoru. A toto všechno demonstranti splňují,“ vysvětlil. Podle něj by však demonstrující měli také zvážit vlastní angažovanost v politickém životě.



Petr Gazdík by demonstrantům vzkázal, že má na tuto vládu stejný názor. „Já vám mohu slíbit jen jedno: STAN je a bude tvrdou opozicí a bude dál lidem vysvětlovat, proč by Babiš rozhodně premiérem být neměl,“ dodal.



10 Jednotní - alternativa pro patrioty

Svůj vzkaz demonstrantům vyslal i bývalý člen SPD a nynější představitel hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný. „Je krásné žít v zemi, kde můžete takto bezpečně, v klidu a svobodně demonstrovat proti legitimnímu vítězi demokratických voleb. Užívejte, prosím, své svobody a svých práv způsobem, který bude respektovat i ty mé,“ vzkázal.



11 Trikolora

Redakce oslovila i někdejšího člena ODS a zakladatele hnutí Trikolora Václava Klause mladšího. Ten však demonstrantům nic vzkazovat nechce. „Nebudu nic nikomu vzkazovat. Nezlobte se,“ vzkázal pouze.