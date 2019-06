Největší demonstrace od roku 1989, píší světová média o Václavském náměstí

Demonstrace se podle agentur Reuters, DPA či APA zúčastnily desítky tisíc lidí, agentura AFP píše o zhruba stovce tisíc účastníků. Sami organizátoři akce odhadli počet lidí na Václavském náměstí na 120 000.



Vysoká účast činí podle agentury Reuters z úterního protestu na Václavském náměstí „jednu z největších demonstrací od sametové revoluce, která ukončila komunistickou vládu v roce 1989“. Agentura AFP označuje manifestaci dokonce za „největší za poslední desítky let“.

Úterním protestům na Václavském náměstí se věnoval také britský deník The Guardian, podle kterého demonstranti zastavili provoz v centru města a otevřeně vyjádřili svůj nesouhlas. List si také všímá, že demonstrace není pouze pražskou záležitostí, ale sjeli se na ni lidé z celé České republiky.

The Guardian také píše, že účast příslušníků různých společenských vrstev na demonstraci ukázala, že rozhořčeni už nejsou jen lidé žijící v liberálních a relativně kosmopolitních částech Prahy, kde se tradičně vyskytují největší premiérovi odpůrci.

Zahraniční média čtenáře informují o nedávno zveřejněném návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK) o údajném střetu zájmů českého premiéra i o obavách demonstrantů o nezávislost české justice, které vyvolalo jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti.

Připomínají také, že Babiš, kterého například agentury AP označila za „populistického miliardáře“, veškerá obvinění vehementně odmítá a v úterý označil návrh auditní zprávy EK za útok na Českou republiku.



Americký list The New York Times (NYT) uvedl, že si Babiš z monumentální demonstrace na Václavském náměstí nedělá hlavu a zareagoval na ni podle očekávání, když uvedl, že početnost davu souvisí s pěkným počasím. List také zmiňuje, že ačkoli český premiér čelí obviněním z korupce už několik let, jeho vláda navzdory tomu přežila hlasování o nedůvěře.

NYT také připomíná, že v sousedním Slovensku vedly opakované demonstrace ke zhroucení vlády a vydláždili cestu právničce Zuzaně Čaputové, která na jaře vyhrála prezidentské volby. Organizátoři českých demonstrací se tedy podle listu inspirovali u svých slovenských bratrů.

Britská stanice BBC konstatuje, že ačkoli se na Václavském náměstí sešly desítky tisíc lidí, naděje na změnu je diskutabilní, protože Babiš odmítl rezignovat a prezident Zeman ho nechce odvolat. Dodává, že opustit ho prozatím nechtějí ani koaliční partneři.



Pražskou demonstraci zaznamenává i ruský tisk, který se ale většinou omezuje na popis událostí. Propagandistický server Sputnik napsal, že demonstranti už se nespokojí s odchodem Benešové. Sputnik zároveň cituje mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka, podle něhož zveřejnění informací z bruselského auditu bylo záměrně načasováno před úterní demonstrací.



Václavské náměstí, o 30 let později

Německý list Süddeutsche Zeitung článek o demonstraci nadepsal titulkem „Václavské náměstí, o 30 let později“, kterým rovněž odkázal na události z listopadu 1989. AFP připomněla, že demonstranti se sešli na místě, které je pro české dějiny vysoce symbolické.



Zaplněný „Václavák“ demonstroval proti Benešové a Babišovi:



VIDEO: Zaplněný „Václavák“ demonstroval proti Benešové a Babišovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Server německého listu Die Zeit zmiňuje transparenty s nápisy „Babiš do vězení“. Server deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung nabídl čtenářům minutové video z demonstrace. Server veřejnoprávní televize ZDF poznamenal, že protesty proti Babišovi se přiostřují. Server týdeníku Der Spiegel si všiml, že policie neuvedla svůj odhad počtu účastníků akce.

Server bulvárního deníku Bild cituje nejmenovanou 30letou demonstrantku, která na adresu Babiše říká, že „mu nevěří (ani) slovo“. Servery rakouských deníků Der Standard a Kurier upozorňují, že Václavské náměstí bylo „téměř zaplněné“.

Německý list Die Zeit o demonstraci na Václavském náměstí

Podle francouzského listu Le Figaro šlo o největší podobnou akci za posledních několik desetiletí. List cituje slova organizátorů, podle nichž „Babiš nabízí každý týden nový důvod k protestům“. Stejně jako řada dalších médií Le Figaro upozorňuje, že definitivní informace o výsledcích auditu bude obsahovat i stanovisko české vlády.



Babiš používá Orbánovy zbraně, píší na Slovensku

Slovenský list Sme ve středu na titulní stránce otiskl fotografii z úterní demonstrace a napsal, že to Babiš při své obhajobě přehnal. „Přes všechny čáry a na míle vzdálená seriózní obhajobě jsou jeho Babišova slova, že auditní zpráva je útokem na Českou republiku, na české zájmy a za – nyní pozor – destabilizaci státu,“ uvedl Sme.

„Zápas o interpretaci reality můžeme dnes v přímém přenosu sledovat v Česku,“ soudí list. Dodal, že Babiš používá „zbraně“ maďarského premiéra Viktora Orbána, kterého list označil za novodobého evropského autokrata.

Podle slovenského deníku Pravda zažil Babiš jednu z nejtěžších zkoušek ohněm od doby, co čelí podezření z dotačního podvodu. V článku pod titulkem „Zlost na Babiše je velká jako Václavák“ deník poznamenává, že výzvy k rezignaci ze strany opozičních politiků i demonstrantů Babišem nehnuly.

Demonstranti požadují demisi Benešové i Babiše: