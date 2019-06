Praha očekává rekordní demonstraci. Na Letnou se chystají statisíce lidí

Demonstrace začne v 16:30 a pódium by mělo být otočené tak, aby řečníci viděli na Pražský hrad. Organizátorům se podle serveru Lidovky.cz přihlásilo 150 zájemců, kteří by chtěli na Letné vystoupit. Na pódiu se tentokrát neobjeví žádní politici.

„Do bezpečnostních opatření nasadíme několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby a služby kriminální policie a vyšetřování,“ uvedl tiskový mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Policie zároveň upozorňuje, že by v okolí Letné, kde demonstrace proběhne, mohla řidiče zaskočit zhoršená dopravní situace.

Pokud by demonstrantů přijelo hodně, mohli by znemožnit průjezd ulice Milady Horákové. Policie je připravená v případě nutnosti ulici uzavřít. „Zatím nepředpokládáme, že bychom k takovému opatření přistoupili automaticky,“ uklidňuje Hulan.

Policie také doporučuje demonstrantům, aby při cestě na Letnou využili městskou hromadnou dopravu. V okolí je totiž minimum parkovacích míst. Dopravní podnik oznámil, že vzhledem k velkému počtu možných účastníků posílí v neděli od 14:00 do 17:00 a pak od 18:00 do 20:00 provoz metra na lince A v úseku Dejvická - Želivského. Intervaly budou jenom tři až čtyři minuty. Přesto doporučuje účastníkům, aby se nespoléhali na nejbližší stanice a raději na demonstraci došli pěšky ze vzdálenější zastávky.

Pozor na dehydrataci

„Na místě budou zajišťovat zdravotní dozor zejména dobrovolníci z Českého červeného kříže,“ uvedla Jana Poštová, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Dobrovolníků by mělo být na místě okolo stovky. „Záchranná služba bude mít na místě kromě inspektora také další tři záchranáře s menšími vozy,“ doplnila Poštová s tím, že pro kritické situace jsou připraveny i velké sanitní vozy pro převozy do nemocnice.

Největší nebezpečí by mohlo způsobit hlavně poměrně teplé počasí. Podle předpovědi by v době demonstrace mělo být v Praze polojasno s teplotami okolo 25 stupňů Celsia. Záchranáři doporučují mít u sebe hlavně dostatečné množství tekutin, pokrývky hlavy a opalovací krémy. Na místě budou pro účastníky připravené mobilní toalety a také cisterny s pitnou vodou. Tropické třicítky by nicméně měly Prahu znovu zasáhnout až v příštím týdnu.

Dopravci hlásí zvýšený zájem lidí dostat se v neděli do hlavního města, a proto posilují spoje. „České dráhy vyčlenily pro posílení dopravy několik vozů s kapacitou několik tisíc míst k sezení,“ uvedlo tiskové oddělení dopravce ve své tiskové zprávě. Přesto ČD varují, že cestujícím bez místenky hrozí, že budou muset ve vlaku stát. Velký zájem o jízdenky potvrdily už dříve také RegioJet, Leo Express a FlixBus.

Letná bez dronů

Mobilní operátoři se připravují na demonstrace posílením sítě. Při předcházejících demonstracích docházelo k drobným výpadkům. Ty nedokáží operátoři vyloučit ani tentokrát.

Akcí se zabývá také Úřad pro civilní letectví. Majitelé dronů v neděli nebudou moci své bezpilotní stroje na místě pouštět. Pro jejich používání je na Letné běžně potřeba povolení. Ta úřad na neděli přestal vydávat a ta už udělená zrušil.

Demonstrace, které pořádá spolek Milion chvilek, se po republice i v Praze konají od konce dubna. Pořadatelé vyčítají premiérovi zapletení do kauzy Čapí hnízdo, údajného dotačního podvodu, ve kterém je premiér trestně stíhán. Kritizují i výměnu ministra spravedlnosti, což vnímají jako Babišovy snahy ovlivňovat v kauze justici.

