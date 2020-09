Už nebudu kandidovat, odejdu z politiky, říká exministr Adam Vojtěch

Jaké to je nebýt už ministr? Vy jste teď půl roku řešil jen covid a najednou nemusíte. Je to úleva?

Do jisté míry to je úleva, je to kombinace pocitů. Mísí se tam bezesporu pocity smutku z odchodu, to je asi přirozené, ale musím říci, že teď už je tam více pocit úlevy a pocit, že člověk ukončil etapu svého života a bere to vlastně jako uzavřenou kapitolu a jde dál. Neberu to určitě tak, že bych byl zahořklý. Ten smutek se týká spíš oblasti mimocovidové, protože spoustu věcí jsme nastartovali, spousta věcí je rozpracovaných, to byl i důvod, proč jsem ještě zůstával na ministerstvu. Já jsem myšlenky na to, že bych odešel, měl už dříve.