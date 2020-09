Zdravotnictví povede Prymula. Přísný epidemiolog i kritik Vojtěcha

Dramatický konec Prymuly na ministerstvu zdravotnictví přišel v květnu, a to kvůli bezpečnostní prověrce, kterou jako náměstek musel mít. Získat se mu ji nedařilo, podle Zdravotnického deníku tomu bránilo zejména jeho někdejší působení ve firmě jeho dcery Biovomed.

Vzhledem k tomu, že Prymula byl jedna z hlavních tváří ministerstva, prodloužil mu resort lhůtu do doby, než Národní bezpečnostní úřad o prověrce nerozhodne. Prymula ale nakonec pod Vojtěchem skončil dříve, než k něčemu takovému došlo a obvinil Vojtěcha, že zavedl prověrky kvůli obavám z jeho popularity.

„Vnímal jsem to jako účelovou věc, protože se mě tady bojí. To je jednoduché vysvětlení,“ řekl tehdy k zavedení prověrek nyní Prymula. Vojtěch jeho slova odmítl.

Úplný konec ve to však pro Prymulu neznamenalo. Místo toho přešel na jiné místo, které mu nabídl sám premiér Andrej Babiš. Hned 1. června se tak ujal nově vytvořené funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Část opozice označila pozici za politickou trafiku a za oslabení ministra zdravotnictví.

Kontroverze i ocenění

Širší veřejnost Prymulu poznala až po vypuknutí současné epidemie nového typu koronaviru, kdy koordinoval na ministerstvu zdravotnictví kroky proti šíření nemoci. Často vystupoval na tiskových konferencích ministerstva zdravotnictví a objevoval se po boku Vojtěcha.



Upozorornil na sebe zejména poté, co stanul v čele Ústředního krizového štábu 16. března. Některá Prymulova vyjádření, která pronesl jako šéf krizového štábu, vyvolala velkou pozornost a budila kontroverzi.

Například v březnu hovořil o možnosti dlouhodobého uzavření hranic s tím, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou. Dovolená tak letos bude nejspíš v ČR, řekl tehdy. Jeho slova kritizovala nejen opozice, ale i Babiš. V první polovině letošního roku mluvil také o tom, že by povinné nošení roušek na veřejnosti mohlo vydržet až do podzimu.

Ve vedení kritového štábu jej po dvou týdnech nakonec vystřídal ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Prymula byl místo toho jmenován do čela Centrálního řídícího týmu covid-19. Ten měl na starosti projekt chytré karantény, přípravu nemocnic, otázku léků, laboratoří či zabezpečení lůžek.

Prymula je často hodnocen jako osobnost, která nejvíc přispívá ke zvládnutí epidemie nového koronaviru. Ocenění by se mu mělo dostat také od prezidenta Miloše Zemana. Ten počátkem dubna uvedl v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk, že Prymulovi udělí 28. října za jeho činnost při potírání epidemie koronaviru nejvyšší státní vyznamenání, tedy Řád bílého lva. Prymula později připustil, že ocenění přijme.

Prymula je odd roku 2007 profesorem v oboru hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství. Působí také jako předseda České vakcinologické společnosti. Je ženatý, má dceru a syna.

Nejdříve učil na katedře epidemiologie Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně, byl prorektorem a mezi roky 2002 a 2004 rektorem akademie. Po změnách v systému českých vojenských vysokých škol působil v letech 2004 až 2009 v Hradci Králové jako děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Zastánce tradiční čínské medicíny

Mezi roky 2009 a 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové, poté působil jako poradce ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, který jej v březnu 2017 jmenoval náměstkem pro zdravotní péči. Na tomto postu skončil letos v květnu.

Jako lékař se věnoval imunizaci, podílel se na vývoji či studiu vakcín proti pneumokoku, rotavirům, spalničkám, příušnicím, zarděnkám nebo lidským papilomavirům. Je také autorem publikací zaměřených například na očkování.



Bude podle vás Roman Prymula dobrým ministrem zdravotnictví? celkem hlasů: 4663 ANO 655 NE 3822 NEVÍM 186

Jako šéf Fakultní nemocnice Hradec Králové prosazoval Prymula například stavbu kliniky tradiční čínské medicíny. Z čela královéhradecké nemocnice jej v červnu 2016 odvolal tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, podle informací tisku kvůli napojení na firmu Biovomed, která provádí klinický výzkum pro společnosti z celého světa. Firmu vlastnila Prymulova dcera.



Prymula vysvětlení odmítl. „Považuji tento důvod za zástupný problém. Hlavní důvod jsou názorové neshody v rámci fungování resortu,“ řekl Lidovým novinám Prymula, později hovořil přímo o osobních sporech s Němečkem.

Roman Prymula se narodil 4. února 1964 v Pardubicích. V roce 1988 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, později studoval na výzkumném a doškolovacím ústavu tehdejší královéhradecké Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně. Získal mezinárodní atest v řízení nemocnic na Birminghamské univerzitě.