Vojtěch ohrozil životy tisíců zdravotníků, měl odejít už na jaře, míní Kubek

„Podle mě Adam Vojtěch neměl být ministrem už na jaře,“ prohlásil v pořadu Interview Kubek. Je to kvůli tomu, že exministr v době příchodu pandemie do Česka podle jeho názoru buď vědomě lhal, či tlumočil lživá slova od svého šéfa, premiéra Andreje Babiše, ohledně tehdejší situace okolo pandemie koronaviru a také zdravotnických pomůcek, které jsou v boji s pandemií nezbytné. „Ohrozil tak životy tisíců zdravotníků a zaměstnanců v sociálních službách,“ doplnil Kubek.



Jeho rezignaci pak považuje za „krajně nedobrovolnou“. Premiér podle jeho názoru měl Vojtěcha lidsky rád a měl k němu speciální vztah. Díky tomu se exministr udržel v čele resortu až doteď.

Ministr by měl být z řad lékařů

Prezident ČLK taktéž uvedl, že nový ministr by měl být z řad lékařů a musí mít přirozenou autoritu u laické i odborné veřejnosti. Také by měl být schopen oponovat premiérovi, což dle něj Vojtěchovi chybělo. Prymula je tak logickou volbou. „Má charakter krizového manažera, koneckonců je to voják,“ dodal Kubek v pořadu Interview s tím, že s čerstvě jmenovaným ministrem je v úzkém kontaktu, což za Vojtěcha neplatilo.

Prymula by se podle Kubka měl postarat také o lepší organizaci lůžek pro pacienty, kteří trpí onemocněním covid-19. Přesný přehled určených lůžek v nemocnicích však nemá, neboť s ním dle něj resort zdravotnictví za Vojtěcha nekomunikoval.

Zdravotnictví může zkolabovat během několika týdnů

Situace s pandemií koronaviru v Česku je podle Kubka nyní vážnější než na jaře. Tehdy se ale prý lidé většinou báli, kdežto nyní epidemii zlehčují. Za pouhý měsíc se navíc výrazně zvýšil počet nakažených lékařů, sester a zdravotníků. Kromě toho již jeden lékař, jedna sestra a dva zdravotníci s koronavirem zemřeli, zdůraznil.

Pokud by se i nadále zvyšoval počet nakažených lidí ze zdravotnického sektoru, mohlo by dojít k tomu, že „zdravotnictví zkolabuje během několika málo týdnů“. „Na jaře se to zvládalo. Ale kvůli tomu, že nebyly plné márnice jako v New Yorku či v Itálii, se to tu začalo brát na lehkou váhu,“ dodal v pořadu Interview Kubek.

Stát by nyní podle prezidenta ČLK měl výrazně zvýšit kapacity testování, což vláda slibuje od jara. „Testy by měly být hrazeny státem či pojišťovnami,“ doplnil Kubek.

Statistiky a údaje jsou zpožděné, říká Kubek

Aktuální statistiky nakažených a zemřelých jsou zpožděné a ukazují spíše stav, který platil na konci srpna, sdělil Kubek s tím, že pokud teď země zavede přísnější opatření, stále bude docházet k jakémusi doběhu ve statistice pozitivně testovaných lidí.

Největší chyby, které přispívají k nynějším vysokým číslům, prý udělala vláda. Kubek prohlásil, že první chybou bylo letní rozvolňování opatření. Dále vláda nereagovala na přírůstky nakažených poté, co se lidé vraceli z letních dovolených. Nakonec za chybu označil i situaci, kdy ministr Vojtěch v září nejprve nařídil určitá opatření, která se však nesetkala s příznivou odezvou u veřejnosti, a tak je po zásahu Andreje Babiše odvolal.