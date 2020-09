Výhry a prohry Adama Vojtěcha. Prosadil eRecept, vaz mu zlomila pandemie

Adam Vojtěch, vzděláním právník, byl ministrem zdravotnictví od června 2018. Do stejné funkce byl jmenován už v prosinci 2017, ale tato vláda nezískala důvěru. Zařadil se tak mezi nejmladší ministry v historii České republiky, v době nástupu na pozici mu bylo 31 let.

Když do funkce nastupoval, za své priority si stanovil elektronizaci zdravotnictví, reformu psychiatrické péče, budování sítě urgentních příjmů v nemocnicích nebo zavedení měření kvality péče v nemocnicích.

„Jde o to nastavit jasné ukazatele, které bude možné měřit napříč zdravotnickými zařízeními. Funguje to tak v zahraničí, například v Německu. Je to třeba procento komplikací, reoperací, infekcí, je toho celá řada. Některá data by se pak měla zveřejňovat, protože pacienti by měli mít právo to vědět,“ popsal tehdy Vojtěch.

Něco se povedlo, něco ne. Na seznam svých výher si může bývalý ministr zapsat třeba zavedení povinného používání eReceptu a jeho propojení se sdíleným lékovým záznamem pacienta. Ten má zajistit, aby pacient nebral třeba dva léky s totožnou účinnou látkou. „Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací,“ vysvětlil při jeho zavedení Vojtěch.

Adam Vojtěch Datum a místo narození: 2. října 1986, České Budějovice Vzdělání: vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2012) a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze (2013), v současnosti studuje na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Současné funkce: ministr zdravotnictví (od prosince 2017), poslanec (od října 2017) Kariéra: v letech 2013 až 2014 působil jako právník ve společnosti MAFRA (mj. vydavatel deníku Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny), v červnu 2014 se stal tajemníkem na ministerstvu financí vedeném Andrejem Babišem (ANO), od září 2016 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Působení v politice: od roku 2012 byl členem ODS, v roce 2014 mu bylo členství pozastaveno a v roce 2018 mu výkonná rada strany členství zrušila, a to kvůli spolupráci rodící se vlády s komunisty; ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 byl zvolen poslancem v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO. Rodina: ženatý od 19. října 2019, vzal si učitelku Olgu Píšovou Zdroj: ČTK

Pod jeho vedením pokračovala i reforma psychiatrické péče, kterou započali Vojtěchovi předchůdci. Svůj provoz spustily třeba první Centra duševního zdraví. Podle svých slov zastavil úbytek zdravotních sester a navýšil kapacity lékařských fakult.

Za poslední velkou výhru pak lze považovat novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou na konci srpna schválila vláda. Ta ulehčuje třeba přístup pacientů k vzácným nebo novým lékům. Novinkou je i Národní zdravotnický informační portál (NZIP), který funguje od letošního července a který má fungovat jako důvěryhodný zdroj informací.

Ačkoliv hlavní ránou byla pro Vojtěcha epidemie nemoci covid-19, již před jejích nástupem na začátku tohoto roku čelil některým kontroverzím. Kritiku vyvolal třeba některými personálními změnami – mimo jiné odvolal ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou či šéfa Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka.

Zlom v podobě epidemie

Velké prohry Adama Vojtěcha ale započaly až s epidemií koronaviru. V souvislosti s epidemiologickou situací ho opozice opakovaně vyzvala k rezignaci.

Asi první „koronavirovou kontroverzí“ byl nákup předražených ochranných pomůcek z Číny. Roušky a respirátory, které v době nouzového stavu nakoupilo ministerstvo zdravotnictví, byly podle mediálních zpráv několikanásobně předražené. Proto se již věci věnuje Nejvyšší kontrolní úřad.

V průběhu takzvané první vlny přišla i další kritika. Mnohým vadilo nucené uzavření provozoven či omezení volného pohybu. Tato opatření ministerstva zdravotnictví v dubnu zrušil Městský soud v Praze, později se proto změnilo jejich právní ukotvení.

Největší kritika ale přišla až s koncem první vlny. Tehdy byl naplno spuštěn systém takzvané chytré karantény. O něm řada médií informovala jako o nefunkčním. S tím ale ministr nesouhlasil, ačkoliv připouštěl slabá místa. Ta zdůvodňoval decentralizací českého zdravotnictví. „Ty nástroje, které tam jsou, sledování informací elektronicky, to dříve vůbec možné nebylo. Jsou tam rezervy, to je pravda,“ bránil třeba systém na konci července.

Nejhlasitěji pak vyzvali Vojtěcha k rezignaci demonstranti v Ostravě poté, co tamní krajská hygienická stanice zavedla prakticky z hodiny na hodinu povinnost nošení roušek. Reagovala tak na rozsáhlý klastr na Karvinsku.

„Páteční oznámení krajské hygienické stanice se stalo poslední kapkou, která nás přiměla vyjít do ulic a veřejně vyjevit svůj nesouhlas. Nikoli s tím, že vláda a jí podřízené orgány mají ambice řešit situaci kolem šíření koronaviru (nejen) v našem kraji, ale s tím, jak zmatečně, chaoticky a hlavně opožděně informuje své občany,“ uvedli tehdy organizátoři. K jejich výzvě se přidal třeba i předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Dalším krizovým okamžikem pak byla polovina srpna, kdy ministerstvo zdravotnictví nařídilo povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. Po kritice premiéra Andreje Babiše ale Vojtěch oznámil, že roušky ve školách, obchodech, restauracích či kadeřnictvích povinné nebudou. Po těchto zmatcích odešel z pracovní skupiny pro uvolňování opatření epidemiolog Rastislav Maďar.

Slova chvály po rezignaci

Poté, co Vojtěch v pondělí ráno oznámil svou rezignaci, o něm ale právě i Maďar hovoří pozitivně. „On vždy dal na názor odborníků, jen měl někdy problém prosadit to na vládě. Pandemie způsobila, že se musel věnovat akutní situaci, která je bezprecedentní, ale přesto si většinu času vedl dobře a dokázal ustát obrovský tlak,“ řekl Maďar pro ČTK.

Stejně tak premiér Andrej Babiš ho za jeho práci chválí. „Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví,“ napsal na Twitter.

Spolupráci s Vojtěchem si pochválila třeba i ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, či prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Naopak třeba podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka měl Vojtěch rezignovat už dávno.