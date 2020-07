Technoparty je riziko, řekl Hamáček. Chytrá karanténa podle něj nefunguje

„Pokud se podíváte na informace na internetu, tak nefunguje,“ odpověděl Hamáček na dotaz, jestli chytrá karanténa funguje. Podle něj tomu tak je od okamžiku, kdy celý projekt přešel pod ministerstvo zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš dříve řekl, že má pocit, že ministerstvo zdravotnictví se „trochu tváří, jako by se jich to netýkalo“.

„Když jsme vypnuli armádu, asi to předání systému na ministerstvo zdravotnictví nezafungovalo,“ řekl Hamáček. Byl by pro znovuzapojení armády, s tím by však musel souhlasit ministr obrany Lubomír Metnar. „A taky by (ministr zdravotnictví Adam) Vojtěch musel přiznat, že mu to nefunguje,“ dodal.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nelze mluvit o selhání. „Ty nástroje, které tam jsou, sledování informací elektronicky, to dříve vůbec možné nebylo. Jsou tam rezervy, to je pravda,“ řekl o chytré karanténě v pořadu Otázky Václava Moravce ČT.

Připouští však některá slabá místa, třeba co se týče komunikace s testovacími laboratořemi. Problém je podle něj v tom, že je české zdravotnictví decentralizované.



Že by měla přijít chytrá karanténa pod resort obrany, si myslí i předsedkyně sněmovního výboru pro obranu za ODS Jana Černochová. „Ať to vede někdo, kdo umí velet a kdo umí rozhodovat,“ řekla.

Hamáček uvedl, že na koaliční radě takový krok navrhne. „Očekávám, že budeme řešit i ochranné prostředky,“ dodal. Poukázal tak přitom na zprávu, že ve státních rezervách žádné roušky nejsou.

„Ministerstvo vnitra zajistilo to, že kdyby epidemie znovu naskočila, na prvních pár týdnů pomůcky máme,“ dodal Hamáček s tím, že správa hmotných rezerv je omezená zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ten může vláda obejít v době vyhlášení nouzového stavu.

Ten ale nyní ministr vnitra vyhlašovat nechce. „Epidemie by musela začít řádit plošně minimálně v rozměrech, jaké byly na jaře. Nouzový stav je situace, kdy to není zvladatelné řádným působením vlády,“ upozornil.

Vyjádřil se také k technoparty, která probíhá na Benešovsku. Původně se jí účastnilo na dva tisíce lidí, pak se však počet snížil. „Kdyby tam těch 2 000 lidí zůstalo, tak by policie zasáhla,“ řekl Hamáček. Akce podle něj je riziková, situaci ale musí řešit hygienická stanice.

Volby Hamáček řeší, přišel v roušce

Hamáček dále řekl, že udělá vše pro to, aby vyřešil situaci ohledně voleb. Podle současných pravidel totiž lidé, kteří budou v době říjnových voleb v karanténě, přijdou o možnost volit. V úterý podle něj proběhne setkání zástupců politických stran k tomuto tématu, kde představí řešení. Jak má řešení vypadat však neřekl.

„Uděláme všechno pro to, aby těch několik tisíc lidí mohlo volební právo vykonávat,“ řekl Hamáček. Jako daleko větší riziko vnímá, že se budou lidi bát k volbám přijít, aby se nenakazili, když budou volby nedostatečně hygienicky zajištěné. „Ať uděláme cokoliv, bude to znamenat změnu zákona,“ avizoval Hamáček.

Ministr zdravotnictví Vojtěch je proti, aby bylo volební právo pro lidi v karanténě omezeno. „Myslím, že jsme s hygieniky a epidemiology schopni nastavit pravidla tak, aby to fungovalo,“ řekl. Hamáček by podle něj měl zajistit korespondenční hlasování. „Zatím na tom moc nepracoval,“ řekl.



„Myslím, že se dají najít nějaká pravidla týkající se dezinfekce, týkající se ochrany lidí ve volební komisi. Řešení existují a my je budeme navrhovat,“ dodal Vojtěch.

Předseda ČSSD se také ohradil proti výroku premiéra Andreje Babiše, že by se měl zajímat „o to, jak funguje Česká pošta“ a ne se plést do kompetencí ministra zdravotnictví. „Nebýt ministerstva vnitra, na roušky čekáme doteď,“ řekl.

„Pana premiéra bych chtěl upozornit, že kdybych se na jaře nezačal starat o kompetence ministerstva zdravotnictví, nemohl by se dnes chlubit, jak dobře jsme zvládli první vlnu,“ dodal.



Do studia sám přišel s rouškou. Zdůvodnil to tak, že chce být pozitivním příkladem. Dříve v týdnu apeloval na lidi, ať roušky dobrovolně v uzavřených prostorech a v městské hromadné dopravě nosí. „Je to nejlepší cesta, jak se nedostat na nějakou exponenciální křivku,“ řekl.

Tři pohotovostní stupně

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pořadu Otázky Václava Moravce ČT řekl, že ke koronaviru se nyní vyjadřují všichni, není přitom relevantní se dívat pouze na počty pozitivních testů.

„Máme poměrně vysoký počet nakažených, to je pravda. Z pohledu počtu hospitalizovaných jsme ale v úplně jiné situaci než v dubnu,“ řekl Vojtěch. Podle něj je zdravotnický systém jen minimálně zatížený. „Nevyvolávejme tady jako pan vicepremiér Hamáček, že stav je alarmující,“ dodal.

Vojtěch v pondělí zveřejní systém semaforu pro jednotlivé kraje ČR. Pohotovostní stupně budou tři, přiřazovat se budou podle toho, jestli se koronavirus šíří v komunitě. „(Barva Moravskoslezského kraje) by teď byla pravděpodobně oranžová,“ řekl Vojtěch.

Červený by zatím žádný kraj nebyl, k oranžové barvě se blíží Praha. „Chceme tomu dát nějaký jasný plán, jasný směr. Budeme to řešit na úrovni jednotlivých regionů, protože ta situace není všude stejná,“ dodal Vojtěch.

Problémem je nyní i nedostatek hygieniků, kteří tak v zasažených regionech nestíhají. Vojtěch dříve uvedl, že by chtěl obsadit dalších 134 pozic. „V tuto chvíli je zhruba pět míst, které jsou obsazeny. Výběrová řízení ale běží, probíhají pohovory,“ řekl Vojtěch s tím, že služební zákon stanovuje lhůty, které on nemůže měnit. Přiznal však, že v některých regionech zájemci nejsou.