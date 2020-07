Technoparty na Benešovsku pokračuje. Účastníků od večera opět přibylo

Během noci policie odhalila čtyři řidiče pod vlivem návykových látek, uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Lucie Nováková. Podle informací ČTK má hudební produkce skončit v poledne, poté začnou účastníci odjíždět.

Organizátor akci pořádá na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. „V této chvíli je na místě přibližně 900 účastníků. Během noci policisté zkontrolovali 79 osob a 55 řidičů vozidel. Čtyři řidiči byli pod vlivem návykových látek,“ řekla Nováková.



Česká televize v neděli uvedla, že technoparty se rozšířila i na okolní pozemky, jejichž majitelé s užitím pro akci nesouhlasili. Je tak možné, že vlastníci okolních pozemků budou požadovat náhradu škody.



Policie místo konání technoparty i okolí nadále monitoruje pomocí vrtulníku a dronu. „Ani v nočních hodinách nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku,“ uvedla Nováková. Policie podle ní nadále spolupracuje s krajskými hygieniky, pořadateli i starostkou.

V sobotu sem přijely asi dvě tisícovky lidí. Ministr Hamáček řekl, že kdyby tu tolik účastníků zůstalo, policie by zasáhla. „Někdo by musel požádat policii, aby zasáhla. Bylo to vyhodnocené jako věc, kde to nebylo potřebné,“ uvedl v neděli pro CNN Prima News. Z jeho pohledu akce představuje zdravotní riziko. „To musí ale říct hygiena,“ dodal Hamáček.

„Během dne se policisté zaměří především na důsledné kontroly odjíždějících účastníků a policisté antikonfliktního týmu budou prostřednictvím letáků upozorňovat návštěvníky technoparty na nulovou toleranci alkoholu či jiných návykových látek při řízení vozidla,“ upřesnila policejní mluvčí.

Příznivci techna na louku u Hlaváčkovy Lhoty přijeli v pátek večer. Podle Lenky Sladkovské, starostky obce Ješetice, pod kterou Hlaváčkova Lhota spadá, je situace velmi nepříjemná. Více se ale nechtěla vyjadřovat. Policie původně v pátek hlídala louku v Blažimi na Benešovsku, kde se technoparty konala loni. Blažim se nachází zhruba 30 kilometrů od Hlaváčkovy Lhoty, kam se technaři nakonec skutečně sjeli. Podle Novákové do Blažimi nikdo nepřijel.