Korespondenční volby nestihneme, moje novela nemá podporu, říká Hamáček

Založil jste k nadcházejícím podzimním volbám novou pracovní skupinu. Co je jejím úkolem?

V odborné pracovní skupině budou zástupci ministerstva vnitra, zdravotnictví, obrany a Českého statistického úřadu. Skupina má za úkol navrhnout epidemiologické a bezpečnostní zajištění voleb na podzim. Takže ta odborná debata je o tom, jak vlastně ošetřit situaci, kdy je evidentní, že volby budou probíhat v době, kdy epidemie bude stále přítomná.

Podle vašich dřívějších vyjádření to zatím vypadá tak, že lidé v karanténě nebudou moci volit a situace žádné řešení nemá. Změnilo se něco?

Já bych chtěl jednou provždy vyjasnit tuhle věc. Není to z naší strany nebo ze strany ministra vnitra. Tady existují dva zákony. Jeden je platný od roku 1995, druhý od roku 2000. A zákon říká, že lidé, kteří mají omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví obyvatelstva, nemají volební právo. To jsem si nevymyslel. Já jako ministr vnitra jsem povinen respektovat zákony a jediné, co můžu udělat, je, že se pokusím najít řešení, jak ten zákon změnit nebo případně vyložit tak, aby omezení bylo co nejmenší. Ale rozhodně to není tak, že si to Hamáček vymyslel. Tady platí zákon a já ho musím respektovat.

Pardon, ale nepřipadá vám výklad zákona pro tuto situaci absurdní a v rozporu s ústavním pořádkem?

Já se řídím zákony této republiky. Sice můžu mít názor, že některé zákony jsou absurdní, ale jsou stále platné. Nemůžu postupovat protizákonně.

Snažíte se prosadit korespondenční volbu?

Korespondenční volba se nedá stihnout. Já jsem připravil kompletní novelu volebního zákonodárství, která prošla roční diskuzí v rámci jednotlivých politických stran a v níž korespondenční volba byla alternativou. Nicméně většina politických stran ji nepodpořila. Návrh novely leží ve Sněmovně a v otázce korespondenční volby nebyla většinová shoda jednotlivých politických stran.

Dokážete si představit nějaké jiné řešení?

Určitě, my to řešení najít musíme. Akorát to bude ještě chvilku trvat, než si vyjasníme, jakou cestou půjdeme, protože, znova říkám: tady je platný zákon a my hledáme způsob, jak dodržet zákony této země a současně omezit lidi co nejméně.

Kdyby se řešení nenašlo a lidé v karanténě by volit nemohli, nebojíte se, že by volby mohla nějaká politická strana napadnout u soudu?

Je to platný zákon. Pokud by se nic nestalo, museli bychom postupovat podle tohoto zákona. Koneckonců jsme tak postupovali v Teplicích, když byly doplňovací volby do Senátu (za zesnulého Jaroslava Kuberu, pozn. red.). Ti, co byli v karanténě podle zákona, který byl platný, volit nemohli.

Dominik Feri @DominikFeri Ptal jsem se dnes na výboru na realizaci voleb a tohle je zajímavé: ministerstvo vnitra počítá i se scénářem možných korespondenčních voleb na území republiky. Vyhodnotí, jak to po technické stránce půjde u voleb v Polsku oblíbit odpovědět

Dominik Feri psal 16. dubna na sociálních sítích, že se dozvěděl na výboru pro realizaci voleb to, že vnitro počítá se scénářem možných korespondenčních voleb. Je jeho tvrzení pravdivé?

Nevím, kde pan Feri tuhle tu informaci vzal.

Epidemie započala v březnu, na řešení podzimních voleb jste měli dost času. Uvažovali jste nad tím i dříve než teď?

Já jsem řekl před chvilkou, že korespondenční volba byla jednou z možností, kterou jsem diskutoval při novele volební legislativy. Ale nebyla pro to většinová podpora.