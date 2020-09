Vojtěch byl otloukánkem, skončil kvůli volbám, míní politologové

„Myslím, že ministr Vojtěch byl premiérovým otloukánkem, nyní se stal obětním beránkem. Jednal správně, když prosazoval přísnější hygienická opatření, premiér se však chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl. Dle politických zákonitostí však hlava, která padá, je ministrova,“ uvedl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Také podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze byl Vojtěch tím, na jehož hlavu se hodilo, když se něco nedařilo. „Obecně vzato, byl Vojtěch typickým produktem Babišovy premiérské politiky – na první pohled sympatická tvář, nepolitik a nemanažer, naprosto závislý na premiérovi, a snažící se navodit dojem, že vlastně jde o manažera. Zároveň ovšem také typický otloukánek, na jehož hlavu se hodí, co se právě nedaří, aniž je očekávána nějaká zásadnější obrana. Jakýkoli pokus o emancipaci je pak v zárodku zašlapán do země (viz snaha o znovuzavedení roušek na konci srpna),“ poznamenal.

Mrklas nepovažuje Vojtěchovo odstoupení za příliš překvapivé. „Již pár dní bylo jasné, že Andrej Babiš ztrácí půdu pod nohama a volby se blíží. Babiš proto musí něco udělat, musí převzít iniciativu,“ uvedl.

Podle Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze mohla být důvodem ministrova únava a vyčerpání, nevylučuje ale také tlak ze strany premiéra. „Těch problematických bodů, kvůli nimž docházelo i mezi vládními představiteli či odbornými komisemi ministerstva ke sporům, bylo více. Neshody kolem nošení či nenošení roušek byly jen jedním z problémů a k pozitivnímu obrazu vlády, premiéra a ministra to rozhodně nepřispívalo,“ konstatoval.

Měl problém se prosadit, řekl Maďar

Podle epidemiologa Rastislava Maďara byl ale Adam Vojtěch jedním z nejlepších porevolučních ministrů zdravotnictví. „On vždy dal na názor odborníků, jen měl někdy problém prosadit to na vládě. Pandemie způsobila, že se musel věnovat akutní situaci, která je bezprecedentní, ale přesto si většinu času vedl dobře a dokázal ustát obrovský tlak,“ uvedl Maďar.

Kdo bude novým nástupcem Vojtěcha, rozhodne předseda vlády, který si ministry vždy vybírá. „Ideálně by to mělo být v součinnosti s předsedou koaliční strany, ale u nás se spíš vžilo, že si koaliční partneři ministry komentují spíše výjimečně. V současné době bude logická volba někoho, kdo je sběhlý v krizovém řízení, případně oblasti epidemiologie – tedy oblastech, které jsou pro resort v současnosti zásadní,“ sdělil redakci iDNES politolog Miloš Gregor.

Gregor dále doplnil, že možným nástupcem Adama Vojtěcha by se mohl stát Roman Prymula. „Ovšem je otázka, zda ten po bližším obeznámení s tím, jak funguje vláda a jak silné slovo předseda Babiš ve všech oblastech má, bude mít zájem riskovat. Adam Vojtěch byl manažer, který si nechával radit, Roman Prymula je odborník, který by dával všanc i svoji odbornou reputaci,“ dodal.