Chůze jako elixír života. Deset tisíc kroků denně? Skutečný ideál je jinde

Nachoďte 10 tisíc kroků denně, je to ideální pro vaše zdraví. Desítky let zažitá mantra se v poslední době mění, popisuje týdeník 5plus2. „Problém je, že pro většinu lidí je to číslo v současnosti nedosažitelné bez změny životního stylu,“ říká propagátor chůze Jan Hugo. Co radí odborníci do začátku? A jaký je ten opravdový ideál?