Běháním ke zdraví, nebo k invaliditě? Porovnali jsme benefity versus rizika

Chodidla se nezdržují dotykem se zemí, každý odraz je svižný a přesný. Krok za krokem. Kilometr po kilometru. Blíž a blíž k cíli. Elitní závodníci pražského maratonu po vltavském nábřeží proběhnou stylem, který bude ladit s elegancí Tančícího domu i vznešeností Národního divadla.

A pak to přijde. Následovat bude přes 10 000 amatérů. Obdiv a úžas diváků se postupně mění v touhu vyjádřit co největší podporu, až skončí u soucitu nad utrpením probíhajících. „Už jenom deset kilometrů, to dáš…“