Bernie Sanders se narodil v roce 1941 v New Yorku. Jeho otec byl židovský imigrant, který do USA přišel v sedmnácti letech z Polska. Jeho matka se narodila v New Yorku do rodiny židovských imigrantů z Polska a Ruska.

Na University of Chicago graduoval v politických vědách.

O politiku se zajímal už od dětství, při kandidatuře na prezidenta třídy se na střední škole Jamese Madisona snažil zvednout zájem o chudé sirotky. Tehdy volby prohrál. Na univerzitě se pak začal více zajímat o lidská práva a v roce 1971 vstoupil do Liberty Union, která se hlásí k ideálům socialismu.

Za stranu kandidoval celkem čtyřikrát, než její řady v roce 1979 opustil, aby se věnoval nezávislému filmu a historii.

V letech 1981 a 1989 byl starostou města Burlington. V roce 1990 byl zvolen do Dolní sněmovny Kongresu Spojených států za stát Vermont, kde sloužil do roku 2007, kdy se stal senátorem za tento stát.

Je podruhé ženatý.

Sanders během roku 2015 rozběhl svou prezidentskou kampaň a ucházel se o demokratickou nominaci do boje o křeslo v Bílém domě.

Koncem června 2016 ale uznal, že se nestane na červencovém nominačním sjezdu strany oficiálním kandidátem. O několik dnů později pak podpořil svou rivalku Hillary Clintonovou. Při vystoupení v New Hampshiru veřejně uznal, že Clintonová vyhrála demokratickou nominaci a že se musí stát budoucí prezidentkou Spojených států.

Do boje o Bílý dům se pustil i v následující volební kampani. V dubnu 2020 ale boj o nominaci Demokratické strany vzdal a uvolnil tím cestu ke kandidatuře pro bývalého viceprezidenta Joea Bidena.