Opusťte NATO. Trudeaua napálila falešná Greta, ruští komici opět udeřili

Komici Alexej Stoljarov a Vladimir Kuzněcov, kteří používají umělecká jména Vovan a Lexus, zveřejnili tento týden záznam telefonního rozhovoru, ve kterém kanadskému premiérovi radí se světovou politikou.



Komikům se v minulosti podařilo napálit také zpěváka Eltona Johna, kterému zavolali v roli ruského prezidenta Vladimira Putina. Obalamutit se jim povedlo i britského prince Harryho, kandidáta na amerického prezidenta Bernieho Sanderse nebo herce Joaquina Phoenixe.

Během desetiminutového rozhovoru řekla dívka předstírající klimatickou aktivistku Trudeauovi, že má strach z rostoucí mezinárodní krize a možnosti dalšího světového konfliktu. „Vede to ke katastrofě, je to velmi děsivé,“ říká dívka. „Ano, opravdu,“ souhlasil s ní Trudeau.



Překvapivé je, že komici rozhovor nahráli už v lednu a s jeho zveřejněním čekali až do podzimu. Telefonát se odehrál krátce poté, co íránská vláda omylem sestřelila ukrajinské letadlo a zabila všech 176 lidí na palubě.

„Jste dospělí, ale chováte se jako děti,“ vynadala Trudeauovi falešná Gréta. „Můžeme vytvořit svět, kde bude místo pro každého. Pro bílou a černou. Křesťany a muslimy. Trumpa i Putina. Pro tebe a pro mě. Pro Borise Johnsona. Pro Corbyna,“ popsala dívka svou představu.

Usmívejte se na přírodu

“Ano, to je ta správná perspektiva,“ odpověděl ji premiér a prohlásil, že návštěva Thunbergové v Montrealu v roce 2019 pomohla definovat výsledek, pokud jde o změnu klimatu. Dívka ho ale přerušila: “Opusťte NATO, odhoďte zbraně, trhejte květiny a usmívejte se na přírodu“.



Trudeaua její vpád do řeči podle listu The Guardian nezaskočil. „Také sním o světě, ve kterém vojáci nejsou nutní, ale my v takovém světě bohužel zatím nežijeme,“ prohlásil sklíčeně premiér.

Falešná Gréta poté obvinila vévodkyni ze Sussexu Meghan z manipulace s princem Harrym. Pár se tou dobou rozhodoval, zda bude žít v Kanadě. Poté se dívka zeptala, zda ji může Trudeau představit Terrance a Phillipovi, postavám ze seriálu South Park.

„Byl bych šťastný. Požádám svůj tým, aby se pokusil zjistit, jak vás můžeme spojit,“ odpoví Trudeau a po chvíli mu celá věc dojde a zdvořile hovor ukončí.