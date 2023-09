Módní ikona Bernie. Fotka starého levičáka v palčácích zbořila internet

Nebyla to tradiční prezidentská inaugurace. Jen o tři týdny dříve, 6. ledna 2021, vpadli do budovy Kapitolu v hlavním městě USA stovky demonstrantů, kteří se po prohře Donalda Trumpa v prezidentských volbách pokusili obsadit Kongres a zvrátit jejich výsledek.

Chaotický útok trumpovského davu na srdce americké demokracie si vyžádal pět mrtvých. A protože další protesty hrozily i v den inaugurace, bezpečnost slavnostního ceremoniálu zajišťovalo patnáct tisíc příslušníků Národní gardy. Jestli mezi slavnostními hosty panovala nervozita, na senátorovi z Vermontu to nebylo poznat. Seděl sám, ruce měl překřížené v klíně a na ústech roušku.

Na tom by nebylo nic zvláštního, Sanders si často hledí svého a mezi ostatní politiky se moc nemíchá. Pohled na tehdy devětasedmdesátiletého senátora ale přece jen mnohé zaujal. Měl na sobě velkou zimní bundu a pletené palčáky. „Outfit si buď perfektně naplánoval, nebo nebyl naplánovaný vůbec,“ míní fotograf Brendan Smialowski, který slavný snímek pořídil.

„Není to čistá fotografie, kompozice není dokonalá, v záběru překážejí lidé a nohy židle. Ale u každé fotografie je hlavní obsah a tady je obsahem Bernie Sanders, když se prostě chová jako Bernie Sanders,“ uvedl Smialowski pro The Guardian.

„Sociální média jsem nikdy moc nesledoval. Byl to náročný, hodně studený den. Ale když jsem chvíli poté, co jsem snímek poslal do agentury AFP, uviděl na svých účtech na sociálních sítích stovku a pak tisíc upozornění, pochopil jsem, že se něco děje,“ popsal moment, kdy snímek svérázného politika vypustil do světa.

Fotka zachumlaného doyena americké politiky okamžitě začala žít svým životem. Sanders se se svými palčáky ocitl například na Železném trůnu ze seriálu Hra o trůny, na gauči s Carrie, Charlotte a Mirandou ze Sexu ve městě či dokonce v pražské tramvaji.

Smialowski to sledoval se zájmem a pobavením. „Chci, aby lidé mou práci brali vážně. Udělat z tohoto obrázku meme je technicky vzato zneužití žurnalistiky – ale bylo zábavné to sledovat,“ uvedl fotograf, který dění na Kapitolu sleduje dvacet let. „Při focení politiků je výzvou, že ty snímky mohou být suché. Ne vždy jsou vizuálně zajímavé a spousta událostí je zinscenovaná,“ vysvětloval pro The Guardian.

Teplý kabát a palčáky od učitelky

„My ve Vermontu si na honosné oblečení moc nepotrpíme,“ zdůvodnil Sanders svůj inaugurační outfit ve své knize It’s OK to Be Angry About Capitalism. „Má to svůj důvod. Lidé z Vermontu vědí, že v zimě může být velmi chladno, a vědí, jak zůstat v teple. Jsme praktičtí lidé. Nosíme boty, svetry, teplé kabáty a legrační čepice. Na styl si nehrajeme. Jde nám o to, abychom zůstali v teple,“ uvedl.

V den inaugurace bylo ve Washingtonu skutečně dosti chladno (podle archivních dat šest stupňů Celsia) a Sanders neměl jiný kabát, než právě ten teplý, „vermontský“. „A abych si zahřál ruce, měl jsem jako vždy v kapsách palčáky, které mi upletla Jen Ellisová, učitelka z Essex Junction ve Vermontu. Laskavě mi je poslala a já si je v den inaugurace s radostí vzal na sebe. To je celé,“ doplnil Sanders.

V teple velkého kabátu a palčáků přečkal celou ceremonii, aniž by věděl, že se z jeho oděvu stal hit internetu. O tom mu po konci obřadu řekl až jeho tiskový mluvčí. „Bylo to divné. Ale pak to bylo ještě divnější. Byl jsem tam s rukavicemi na Měsíci, u Poslední večeře, na Titaniku, po boku Forresta Gumpa, na vrcholcích mrakodrapů,“ vzpomíná Sanders v knize.

Nebylo to poprvé, co se Sandersova bunda objevila ve středu pozornosti. Pozorní uživatelé na sociálních sítích si totiž všimli, že stejný kabát měl senátor na sobě už v prosinci 2019, kdy ve videu žádal o finanční příspěvky na svou prezidentskou kampaň.

Sandersův tým neváhal a zájmu veřejnosti patřičně využil. Lidé si tak mohli pořídit trička a mikiny s ikonickou fotkou z inaugurace. Výtěžek z prodeje, který činil zhruba dva miliony dolarů (téměř 44 milionů korun) pak Sanders věnoval několika dobročinným organizacím, jako je například iniciativa Meals on Wheels.

Levicový senátor se ale především dál soustředil na politiku. „Po Bidenově inauguraci jsem měl na mysli víc než rukavice a memy. Tisíce Američanů denně umíraly na covid, byli jsme uprostřed nejhoršího ekonomického poklesu od Velké hospodářské krize. Obchody a restaurace byly zavřené. Nezaměstnanost prudce rostla. Lidé hladověli a hrozilo jim vystěhování. Kongres musel jednat vážně,“ dodal Sanders.

Oficiálně nezávislý senátor, který se sám označuje za demokratického socialistu, sedí v horní komoře Kongresu už šestnáct let a podařilo se mu zásadně ovlivnit směřování Demokratické strany.

Desítky let propaguje posun Ameriky k sociálnímu státu evropského střihu, což mladé voliče unavené kapitalismem a vyhroceným soupeřením demokratů s republikány oslovuje. Je zastáncem zrušení školného na univerzitách, rozšíření zdravotního pojištění či masivních investic do přechodu na obnovitelné zdroje.

V demokratických primárkách v roce 2016 se o něm mluvilo jako o kandidátovi s příliš radikálními myšlenkami. Sanders ale překvapil a v primárkách proti Hillary Clintonové získal 43,1 procenta hlasů. Nominaci sice nezískal, ale demokraté i díky němu přijali nejprogresivnější program v historii.

Krok ve straně udává dodnes. Podpora mladé generace je vidět také mezi politiky. Jeho nejslavnější následovnicí je kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, jež se v roce 2016 zapojila do jeho kampaně a o dva roky později se dostala do Sněmovny reprezentantů.